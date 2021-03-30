盧森堡VS葡萄牙　朗球王含怒出擊！

世界盃外圍賽A組，球星如雲嘅葡萄牙將會作客盧森堡，表面上雙方實力強弱懸殊，但葡萄牙狀態麻麻，巨星C朗腳頭無靈，連續2場外圍賽食白果，般奴費南迪斯亦唔及踢曼聯時候搶眼，不宜高估。事實上，葡萄牙作客遇弱旅都係贏波至上，甚少大炒，加上近年對盧森堡亦算手下留情，近5次交鋒，總入球都係3球或以下，中位數3.5球嘅入球細值得捧場。(有線661、601台周三凌晨2時45分直播)

葡萄牙近年人才輩出，除咗隊長C朗老而彌堅外，般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪亞高祖達等已可挑大樑。不過，佢哋踢埋一隊，卻擦唔出火花，今屆2場外圍賽表現令人失望，首場對阿塞拜疆，葡萄牙全場有31次射門，卻只能靠對手擺烏龍，小勝1比0，可見呢支2016年歐國盃盟主遇上弱隊死守，缺乏破密集嘅方法。

同埋葡萄牙上場惡戰塞爾維亞，領先兩球下被逼和，消耗唔少體力，未必回得切氣，加上為免重蹈上場防線失誤痛失好局，相信今場亦會特別小心，唔會太冒進。

另一邊廂，盧森堡近年已不再任人魚肉，連同之前歐國聯在內，近7場取得3勝1和3負，只失7球，總入球全開3球或以下，包括上場作客爆冷贏愛爾蘭1比0，取得近13年以來首場國際大賽外圍賽客場勝仗，信心大增，可見防守確有進步。值得一提，上場入波功臣謝臣洛迪古斯喺葡萄牙出世，熟悉對手路數，相信可以為隊友提供重要資訊，阻擋葡萄牙攻勢，預料就算盧森堡今場輸波，應該都係小負，入球細更加抵玩。

雙方近5次對賽總入球統計

5次3球或以下 100%

盧森堡

1安東尼摩利斯

22馬雲馬田斯 2查洛特 3麥穆杜域 18真斯

11雲遜菲爾 15奧利華菲爾 8基斯杜化馬田斯 16李安度巴列奴 10謝臣洛迪古斯

9辛拿利

葡萄牙

12安東尼盧比斯

21薛迪索拉斯 6荷西方迪 4魯賓戴亞斯 20祖奧簡斯路

8般奴費南迪斯 13丹尼路佩尼拿 14沙治奧奧利華拉

17迪亞高祖達 9安達施華 7基斯坦奴朗拿度