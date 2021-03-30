【女足粉絲團】傑志1球力克沙田

「2009東亞運」決賽男足歷史性奪得金牌，令香港足球邁向新一頁。女子足球自鳳凰計劃起納入足總架構之中，正式成立女子足球部專責發展女足。

根據2018年立法會的香港足球總會五年策略計劃—中期檢討報告，女子足球計劃參與人數由1818人上升至3140人。除賽馬會女子青少年足球訓練計劃外，2014年起更得到和富社會企業贊助各項青少年女子足球活動。在數年間香港女子足球代表隊擴展至U12、U15、U18、U23及成年代表隊共5隊梯隊。成年隊在2014及2018年亞運會均突破小組賽進身8強。多位球員外流，足跡遍及台灣、日本、澳洲、威爾斯、蘇格蘭及阿爾巴尼亞。教練方面，陳婉婷於2016年帶領男子職業隊奪冠，獲得該年度的「亞洲足協最佳女教練」。前港隊隊長及主教練陳淑芝，獲亞洲足協頒發「2019年度最佳女子青訓教練」獎項。

以上種種均是女足球員、教練、裁判、贊助商及相關行政人員等等長年努力得來的成果。然而外界所知道的究竟有多少？「乜香港有女足嘅咩？」、「女仔學咩人踢波呀？咁粗魯！」、「女仔識踢波嘅咩？」

不僅是足球，所有運動均不應存在任何歧視。足球除了是一種興趣，更是一種教育工具，讓人學會互相尊重、團體合作、體育精神及面對逆境等等。香港男足困難，女足同樣困難；男足需要支持，女足同樣需要支持！香港足球，不論男、女都需要香港人的支持。

正如在疫情下外流蘇格蘭的賀允同在Facebook 所說：「你們可以說我們表現差，但不應說因為我們是女性所以表現會差。」對女足球員、教練、裁判及工作人員來說，一點尊重已經是鼓勵，支持可能是一種奢求。因此，任何支持女足，為女足工作的人及單位更顯得難能可貴。

至於剛舉行的「賽馬會女子甲組聯賽」重頭大戰傑志對沙田，雙方上演了一場節奏明快、具相當質素的精彩賽事。上半場沙田雖然佔較多控球，可惜未能把握機會製造入球，在後段更有羅燕汶及王素孄相繼傷出。傑志則藉沙田後防的失誤炮製多次反擊機會，雙方互有攻守，以0比0完上半場。易邊後，傑志乘戰力略減的沙田後防解圍失誤下，由Karissa Kim在混戰中射入先開紀錄。及後，沙田力圖反撲不果，最終以0比1不敵傑志，全失3分。

【第3周戰果】

甲組：

大聯盟足球學院 1比2 公民

車路士足球學校(香港) 0比9 愉園

傑志 1比0 沙田

港會 0比2 大埔

乙組：

恒益 0比3 花花

偉發 0比5 樂天

恆華足球體育會 0比0 和富社企