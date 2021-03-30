港超聯　貝鈞奇回應近日風波：會按程序辦事

香港足球總會周二（30日）下午6時半，假奧運大樓召開2021周年大會。為配合防疫措施，大會已經連續2年未有開放予傳媒進場採訪，在議程大幅減少下，今次大會僅半小時已經完結，會後足總主席貝鈞奇接受傳媒訪問，回應最近有關愉園的風波，表示詳情將會留待周四（1日）董事會討論，足總將會按程序辦事。

早前愉園職、球員因言論涉嫌性別歧視及性騷擾一事，「貝生」表示足總已接獲投訴，指球員在賽事期間領取紅牌後，已經按照程序即時呈上紀律委員會。惟因性別歧視這個議題比較廣泛，大家亦有不同看法和意見，過程需要時間調查，假如最後事件屬實，亦會交由紀律小組委員會審議及作出適當處分，詳情將會留待本周四（1日）的董事會再作討論。

對於球圈發生性別歧視這個嚴重問題，「貝生」認為在全球重視女權的情況下，全世界亦會發生類似的事情，不過由於事件牽涉很多條例及法律意見，自己不方便評論。至於網上有女足團體要求足總就事件公開道歉，「貝生」則表示足總相當重視今次事件，但認為今次事件並由足總職員犯錯，這個要求屬各有各說法，大家需要繼續研究和檢討。「貝生」坦言球員不滿球證判決，繼而發生言語衝突的問題過去亦一直存在，除了球員需要處分外，足總亦應加強與球證及球員的溝通，而足總目前亦正就香港應否引入Var等事宜進行討論，希望能進一步協助球證執法。

另外足總於同日較早前宣布由於理文決定退出本年度「菁英盃」，令4強補賽未能順利進行，愉園將自動晉身決賽。「貝生」認為理文不參與補賽屬相當遺憾，坦言理文拒絕參與足總比賽已屬違規，強調足總會按程序辦事，經過董事會討論後會呈上紀律小組委員會審議。對於理文今次懲罰會否「從輕發落」，「貝生」笑言自己不能代表委員會的立場：「大家都有啲誤解同疏忽咗，某啲方面協調唔妥當，當然理文有佢自己見解，但足總會按照程序做事。」「貝生」指目前最重要是希望球圈能夠和諧，繼續支持足總舉辦的賽事，而年青球員亦可以透過「菁英盃」有更多發揮機會。