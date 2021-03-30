港足3兄妹　屋邨孕育足球夢

香港足壇歷來不乏「兄弟兵」或「父子兵」，卻鮮有「兄妹檔」。分別效力標準流浪、晉峰及傑志U9的「馬氏3兄妹」馬文軒、馬文政和馬芷悠（Krista），從小接受足球歷練的洗禮，目前他們正在不同階段，展開其足球旅程的新一章，等待躍起的時機。

成長於大圍新翠邨的「馬氏3兄妹」和一般港產球員一樣，其足球啟蒙也是源自於屋企樓下的足球場。「中一開始同『文政』落去踢波，成日踢到11點熄燈先返屋企，仲畀阿媽鬧！」22歲的大哥「文軒」分享，他和年輕4年的弟弟「文政」在屋邨成長的片段。「文政」還憶述，有次踢到樂而忘返，和朋友聊至深夜，回家卻被媽媽「拒諸門外」。

小小的屋邨，不僅孕育他們兩兄弟，就連埋藏着妹妹馬芷悠心中的足球種子，也在球場的石屎裂縫間茁壯成長。「去球場睇佢哋踢覺得好好玩，所以試吓踢，就算畀人撞低我都唔會喊！」現年7歲的Krista直言不愛鋼琴、芭蕾舞等「女仔嘢」，唯獨最愛踢足球。走廊、升降機口、球場，這些屋邨角落都是她的表演舞台，成就她3歲起入讀足球學校接受訓練，現時正於傑志足球學院學法。

雖然3兄妹的年齡相距甚遠，但他們卻在個別的足球路上同處起步階段。大哥馬文軒青年軍踢過東方、太陽飛馬，18歲後效力過甲、乙組球會。直至去年暑假代表理大與流浪友賽後，才踏上職業足球路：「嗰場我表現幾好，有人介紹我畀流浪，跟到臨開季左右就收到合約。」他坦言一直覺得職業足球與他十分遙遠，當刻機會就在眼前，「諗都冇諗就簽咗約」。

而二哥馬文政的起步則相對順利，中學時透過何國泉介紹入太陽飛馬，球隊解散後輾轉踢過東方和元朗。直至前季轉投晉峰，在總教練何信賢的鼓勵下，上季開始上一隊鍛煉，後來更隨隊升超。「『何Sir』叫我唔好當自己係細路，人哋練2個鐘，我要再加操。佢好照顧我，唔想辜負佢。」「文政」說。

兩兄弟今季初踏港超這個試煉場，二人坦言「喺電視睇覺得好輕鬆，但踢落並唔係咁。」雖然「文軒」今季暫時僅為流浪上陣1場，但他享受在後備席見證球隊的訓練成果：「日日練波都同班隊友一齊，對理文同傑志嘅聯賽都逼和對手，我都好激動！」而今季已為晉峰披甲7場的「文政」，則特別對「菁英盃」僅負冠忠南區一仗印象深刻：「最尾我已經換咗出去，但畀人絕殺2比3，嗰刻諗如果自己仲喺出面，會唔會幫到手？」

談到目標，Krista搶着說：「要贏女子足球冠軍！」相比起妹妹，兩位哥哥則沒有道出遙不可及的夢想，反而希望循序漸進，逐步提升。「文軒」謂：「努力等待機會，我都定咗幾年時間畀自己試，始終唔鍾意咁悶嘅生活，足球反而多姿多彩。」「文政」接着說：「暫時只想進步，唔想只係因為我係U22先可以踢菁英盃，而係因為我真係有能力！」

馬文軒Profile

出生日期：1998年12月15日（22歲）

位置：進攻中場

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：東方青年軍、太陽飛馬青年軍、陽光元朗、東昇（乙組）、中西區（甲組）

球衣號碼：2

馬文政Profile

出生日期：2002年5月29日（18歲）

位置：防守中場、進攻中場

現效力球隊：晉峰

曾效力球隊：太陽飛馬青年軍、東方青年軍、陽光元朗青年軍

球衣號碼：88

馬芷悠Profile

英文名：Krista

年齡：7歲

現效力球隊：傑志U9

偶像：鞠盈智

「馬氏3兄妹」之所以矢志投身足球，或多或少因為自小受到契哥鞠盈智的薰陶。被妹妹Krista稱為「大大哥」的「阿智」與馬家關係甚好，更在球技上啟發「文軒」和「文政」。「我本身踢右閘，嗰陣睇『阿智』踢太陽飛馬踢到曉飛，直程模仿佢轉型做攻中。」「文軒」續道，當接到流浪的合約時，亦有參考「阿智」作為職業球員的生活習慣，來考慮自己是否適合。

「文政」亦稱，今季自己落場比賽後，亦經常向「大大哥」尋求意見：「有時我個決定太保守，進攻上佢會提醒我，點樣揀人畀會好啲。」他更透露，有次「阿智」在看台上觀察到其不足之處，緊張得未完場已經走到場邊嚴厲提點他。不過，兩兄弟皆直言樂於接受「大大哥」的教導，也視他為一個目標，希望他朝能夠青出於藍。