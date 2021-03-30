超級電腦計今季英超　利物浦梗頸5？

今季英超尚餘8至9輪，聯賽冠軍如無意外會係曼城，但其餘位置仍然爭持激烈，例如前4席位同降班3隊都仲有排鬥，英國《太陽報》透過超級電腦計算出今季最後排名，得出利物浦得梗頸5、紐卡素要降班嘅結果，今季英超就係咁？

英超休戰之前，曼城以71分領先，多曼聯14分但多踢1場，第3、4位係李斯特城同車路士，5至7位係韋斯咸、熱刺及利物浦，就算唔用超級電腦，都估到冠軍大概係曼城，曼聯後上奪冠機會甚微，甚至唔使諗。

不過前4位置之爭仲好激烈，出動超級電腦計算之後，車路士最終力退群雄保住第4名，而曼聯同李斯特城嘅2、3位置亦冇大變化，來季歐聯席位就係呢4隊。

至於衞冕嘅利物浦，超級電腦預測佢哋上升兩位，由第7升上第5，最終未能取得歐聯資格，來季要打歐霸盃，熱刺繼續排第6、韋斯咸跌至第7完成球季，取得歐霸盃資格。

護級形勢方面，錫菲聯同西布朗無法逃出生天，排聯賽最後2位，尾3降班位置，超級電腦推算係紐卡素，換句話說，富咸、般尼、白禮頓都能驚險護級。