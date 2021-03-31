葡萄牙尷尬反勝　新救世主鋒芒蓋C朗

周三(31日)凌晨世盃外歐洲區A組賽事，葡萄牙作客弱旅盧森堡一度陷於苦戰，全靠24歲新貴迪亞高祖達關鍵時刻入波救駕，帶領葡萄牙反勝3比1。呢位效力利物浦嘅前鋒第5次為葡萄牙踢正選，但喺國家隊已經有6個入波同2次助攻，喺球隊嘅影響力直逼C朗拿度。

葡萄牙上場被塞爾維亞逼和，今仗作客盧森堡早段患得患失，頭25分鐘竟然冇製造過任何射門，30分鐘更加被喺葡萄牙出世，「倒戈」嘅盧森堡中場謝臣洛迪古斯攻陷。落後嘅葡萄牙苦戰下，挺身而出嘅就係迪亞高祖達，佢喺上半場補時2分鐘最後一擊，接應傳中門前頂入，半場前追成平手。換邊後葡萄牙醒晒，C朗拿度同祖奧包連夏下半場各入1球，為葡萄牙拎到3比1勝仗。

葡萄牙中前場星光熠熠，不過迪亞高祖達已穩佔正選一席位，佢已經連續4場國家隊比賽交出入波或助攻，包括上年歐國聯3比0贏瑞典交出2入波1助攻，之後對克羅地亞又交出反勝助攻，上仗對塞爾維亞包辦球隊2個入球，今場又入追平嘅入波，粒粒都相當重要，葡萄牙唔再係C朗一人球隊。