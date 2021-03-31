西班牙VS科索沃　安歷基要贏波立威！

西班牙喺世盃外歐洲區，上仗作客贏格魯吉亞終於攞到今屆外圍賽首勝，但面對同組擁有 「戰神」伊巴謙莫域助陣嘅瑞典，爭取出線可謂壓力重重。周三深夜呢班狂牛將會主場出擊，對住戰力平平嘅科索沃，一定要全力搶攻再袋三分。

作為前世界盃冠軍嘅西班牙，已經保持住65場世盃外嘅不敗紀錄，再加上佢哋近10場主場9勝1和，仲要只失過兩球，紀錄都相當恐怖。

再睇番科索沃近10場作客都唔錯，有6勝1和3負嘅成績，但佢哋今屆世盃外首仗就輸畀瑞典3粒，近8場作客失咗16球，後守漏洞相當大，加上主力貝爾沙上仗領紅停賽，要頂住西班牙嘅氣勢絕對唔易。

直播表

周四0:00am 世盃外 阿美尼亞 Vs 羅馬尼亞

有線664、604台

周四2:45am 世盃外 英格蘭 Vs 波蘭

香港開電視77、有線662、602台

周四2:45am 世盃外 波斯尼亞 Vs 法國

有線603台

周四2:45am 世盃外 德國 Vs 北馬其頓

有線664、604台

周四2:45am 世盃外 立陶宛 Vs 意大利

有線665、605台

周四2:45am 世盃外 西班牙 Vs 科索沃

有線662、602台