非國外主球證突暈倒　科特迪瓦一戰提早完場

非國盃外圍賽出現一場令人心寒嘅一幕，科特迪瓦對住埃塞俄比亞嘅K組賽事，踢到80分鐘主球證突然暈倒昏迷，即被擔架抬出場送院，由於無人能接替佢嘅執法，最終比賽提前結束，科特迪瓦贏3比1，獲出線資格。

科特迪瓦半場已領先2比0，跟住下半場兩隊各入一粒，當大家都認為科特迪瓦應該輕鬆取勝，球場就出現意外一幕，80分鐘主球證Charles Bulu喺場上已經有啲唔妥，步伐左搖右擺，球員發現不對勁，即時上前攙扶，將球證慢慢扶出場邊，已經球證已無力暈倒，閉上雙眼，陷入昏迷，在場醫護即上前救援。

經過檢查後，醫生認為球證不能以正常狀態執法，並即要送院。一般情況下，當主球證因突發原因無法繼續執法，第四球證應可臨時做主裁而繼續執法，但因為今場比賽嘅第四球證係科特迪瓦人，考慮到利益嘅關係，不能執法，最終經過一輪討論後，宣布比賽提前結束，比原定法定時間提早10分鐘左右完場。

經過今輪外圍賽，科特迪瓦以首名出線，而埃塞俄比亞則以1分嘅優勢力壓馬達加斯加以小組次名躋身明年嘅非國盃決賽周。