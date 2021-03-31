英格蘭VS波蘭　卡尼弗爆再入波！

世界盃外圍賽歐洲區I組矚目大戰，英格蘭主場對波蘭。波蘭「神箭」羅拔利雲度夫斯基受傷退隊，對球隊影響之大真係計數機都計唔掂，喺呢名世界足球先生缺陣下，英格蘭可以盡情採取主動。事實上，英軍以往對住波蘭都好搶韁，近9次交手有7次半場已經領先，踢法格食格，今場一於捧英格蘭半場主勝。（香港開電視77、有線662、602台周四凌晨2時45分直播）

羅拔利雲度夫斯基踏入2021年，各項賽事上陣20場入25球，近2場世界盃外圍賽入咗3粒，累積入24球，歐洲球員之中僅次於30球嘅C朗，同26球嘅舒夫真高，佢同時係波蘭史上士哥王，為國家隊射入66球。

之前為咗令羅拔仔可以喺呢場賽事上陣，驚動到波蘭總理莫拉維茨基，佢打電話畀德國總理默克爾，最終開綠燈通融羅拔仔嘅檢疫手續，容許佢由英國返德國毋須隔離14日，先至令羅拔仔效力嘅拜仁慕尼黑放人，搞場咁嘅大龍鳳，就知波蘭上下明白呢場波冇咗羅拔仔對出線有幾不利，依家佢受傷退隊，可以話未踢先輸一半。

「三獅兵團」愈踢愈順，先半力出擊輕取聖馬力諾5比0，上場有哈利卡尼1傳1射以2比0作客擊敗阿爾巴利亞，預料今場主場出擊，可以擊敗冇咗羅拔仔嘅波蘭，佢哋近7次主場鬥波蘭全勝，不過主W太熱冇肉食，翻查紀錄，原來英軍近9次鬥波蘭，有7次半場已經領先，信佢哋可以早早搞掂波蘭，等領隊修夫基可以早啲畀班英超球星抖吓，同各大球會有交待，推介半場主勝。

英格蘭近9次對波蘭半場成績

77.8% 勝

英格蘭

尼克普比

基爾獲加 史東斯 哈利馬古尼

列斯占士 迪格蘭賴斯 禾特普斯 芝維爾

美臣蒙特 哈利卡尼 史達寧

波蘭

施捷斯尼

比列薩尼斯基 碧拿歷克 基歷克 韋巴斯

祖斯維克 積及莫達 施文施基

施連斯基

米利克 比亞迪克