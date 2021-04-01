周四(1日)凌晨世盃外歐洲區爆出大冷門，德國主場出擊以1比2不敵北馬其頓，開出27倍超冷客W。德國意外輸波後喺G組跌落第3名，而且更將長達20年嘅世盃外圍賽不敗紀錄終結，「敗家仔」迪姆華拿下半場一次門前「世紀撻Q」成為賽事轉捩點，肯定係頭號輸波罪人。

德國領隊勒夫今場繼續派出無鋒陣，而且成功佔到上風，哥列斯卡9分鐘曾勁射中楣，之後連番攻門亦把握唔到，上半場尾段北馬其頓反撲威脅力大，更加喺補時階段由37歲老將彭迪夫近門射入，帶住1球優勢返更衣室。

換邊後德國加強壓力，利萊辛尼62分鐘博到12碼，根度簡操刀追成平手，氣勢如虹嘅德國乘勝追擊，80分鐘更出現黃金機會，根度簡快速反擊傳畀門前10碼、無人看管嘅迪姆華拿，但呢位車路士前鋒射門竟然「大撻」碌出底線，德國呢球把握唔到，唔夠5分鐘後就被北馬其頓中場艾利夫艾馬斯絕殺，慘輸1比2。

德國對上一次喺世盃外圍賽輸波，已經要數到2001年(1比5不敵英格蘭)，之後20年合共35場世盃外賽事一直保持不敗。德國領隊勒夫賽後表示：「超級失望，呢個結果好難接受，呢一刻好難理性分析。」被問到迪姆華拿失機係咪關鍵，黑晒面嘅勒夫只係簡單回應：「迪姆華拿呢個波應該要入。」