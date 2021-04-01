成也中堅、敗也中堅　英格蘭絕殺波蘭

英格蘭周四(1日)凌晨世盃外歐洲區I組，主場以2比1驚險擊敗波蘭，分組賽連贏3場高踞榜首。英格蘭今場控制戰局，但就因為中堅史東斯犯錯一度被波蘭逼和，好在最終英格蘭都靠史東斯同哈利馬古尼合作炮製絕殺，真係成也中堅、敗也中堅。

英格蘭喺世盃外展開前，一直用3中堅加翼衛戰術，領隊修夫基表明因為史東斯復甦，令佢可以用番首選嘅4人防線，前2場對聖馬力諾同阿爾巴尼亞未受考驗，不過今場面對冇咗羅拔利雲度夫斯基嘅波蘭，防線都係踢到荒失失。英格蘭19分鐘由哈利卡尼射入12碼開紀錄，波蘭之後轉守為攻，英格蘭後防受壓即現漏洞，58分鐘史東斯喺心臟地帶被逼甩控球，波蘭由積及莫達勁射追成平手。英格蘭之後拎番主動，85分鐘角球攻勢，史東斯飛身頭槌二傳，中堅拍擋哈利馬古尼窩利抽入，一對中堅為英格蘭獻上絕殺。

修夫基賽後大讚史東斯嘅心理質素：「過去18個月，我哋一直專注排除呢啲(失球)錯誤，今場我哋又失波，但更值得高興嘅係，史東斯好快就可以重新集中，而且仲係球隊致勝入球嘅重要角色。」自2002年開始，英格蘭喺世界盃同歐洲國家盃外圍賽，合共20場主場賽事全部贏晒，堪稱係「外圍賽之王」。