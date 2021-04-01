西班牙周四(1日)凌晨喺世盃外歐洲區B組迎戰科索沃前，領隊安歷基同多位教練喺酒店內困𨋢接近1個鐘頭，搞到比賽開始之後先至趕抵球場，不過西班牙未受事件影響輕鬆贏3比1，分組賽3戰2勝1和排喺榜首，難怪安歷基賽後笑稱：「我喺唔喺度都冇分別。」

安歷基賽前同幾位助手喺酒店內困𨋢，由於開波時間逼近，隊巴就先接球員去球場比賽，安歷基等經過近1個鐘頭後被救出，坐車趕去球場嗰陣比賽已經展開。技高一籌嘅西班牙踢得輕鬆，丹尼爾奧莫34分鐘妙射先開紀錄，2分鐘後費倫托利斯窄位轟入贏到2比0。70分鐘科索沃乘西班牙門將烏尼西蒙出迎失誤，長程笠射追番1粒，但5分鐘後主隊即由謝拉特摩蘭奴入波鎖定3比1勝局。

對於今次困𨋢事件，安歷基賽後表示：「我哋已經有B計劃，如果我去唔到球場，其他職員會暫代領軍，不過呢場波我喺唔喺度其實都冇乜分別。」安歷基同時透露今場只係拉沙治奧拉莫斯上陣4分鐘，係因為佢重傷初愈要休息，並唔係因為再次受傷。