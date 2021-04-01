英U21戲劇性贏波出局　鍾斯唔忿氣打人被逐

英格蘭U21喺歐國盃分組賽戲劇性出局，頭2場輸晒嘅英格蘭U21，周四(1日)凌晨喺D組終極一戰，需要淨勝克羅地亞U21至少2球，同時要希望葡萄牙U21擊敗瑞士U21，結果葡萄牙U21真係「幫到手」，英格蘭U21法定時間內亦成功領先2比0，點知補時階段被克羅地亞U21轟入世界波，臨尾香出局。

英格蘭U21今場踢爭氣波，伊比爾治伊斯12分鐘射入12碼先開紀錄，利物浦中場居迪斯鍾斯74分鐘攻入第2球，由於葡萄牙U21喺另一場3比0炒緊瑞士U21，英格蘭U21只要維持呢個比數就可以出線。點知去到補時1分鐘，左閘巴達歷禁區外轟出世界波，克羅地亞U21雖然輸1比2，但同英格蘭、瑞士同分下，憑較佳對賽得失球成功出線。

今仗完場後發生混亂場面，克羅地亞U21球員場內瘋狂跳舞慶祝嗰陣，疑似向英格蘭球員作出挑釁，居迪斯鍾斯唔忿氣一度衝向克羅地亞球員企圖打人，要隊友同職員強行將佢拉走，居迪斯鍾斯最終亦被球證出示紅牌。英格蘭U21領隊保夫萊特嘅合約今夏到期，預計英格蘭足總會另聘領隊。