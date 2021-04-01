澳職榜首大戰　阿聯強勢搶做「1哥」

澳職中岸水手主場迎戰阿德萊德聯，雖然中岸水手現時排榜首，但表現開始走下坡，近3場都不勝。反觀第2位嘅阿德萊德聯6連勝愈戰愈勇，今場贏波就可以過吓1哥癮，戰意有保證，今場仲有得受讓平半，下盤值捧。（myTV SUPER周四下午4時40分直播）

中岸水手可以話係今季「神奇球隊」，佢哋過去3季澳職常規賽都排包尾，但今季演出一鳴驚人，開季之後大部分時間排喺榜首。不過，水手根基始終比較薄弱，經過3個月搏殺之後，實力同踢法開始「露底」，近3場聯賽僅獲2和1負，現時只係領先阿德萊德聯1分，兼踢多1場，並冇優勢可言，今場遇上來勢洶洶嘅「阿聯」，恐怕難以招架。

另一邊廂，阿德萊德聯已經走出季初困境，由2月中旬開始，一口氣連贏6場，合共攻入16球，包括近3場作客贏晒並取得10球進帳，表現勢如破竹。最關鍵係阿德萊德聯屬中岸水手大剋星，兩隊近9次交鋒，「阿聯」贏咗8次只輸1場，包括近2次對賽都勝出，阿德萊德聯今場受讓，下盤筍到爆。

墨城爆Seed明恰西部聯

同日較早時間上演嘅西部聯鬥墨爾本城，墨城經歷開季嘅低潮後，2月尾大爆發連贏6場，而且近5場都贏對手2球或以上，表現極具說服力，以占美麥卡倫為首嘅前線三叉戟可以話無堅不摧，相反西部聯愈踢愈沉，對上4場聯賽3度落敗，射手貝利沙陷入超過1個月嘅入球荒，西部聯5次同墨城對壘全部輸波，今仗相信亦難逃一敗。（周四下午2時35分開賽）