抗癌女飛魚　憑一個信念開啟奇迹之門

貓有九條命，當然並非屬實，只是牠們總是能在困境中絲毫無損地脫身。日本游泳選手池江璃花子在2019年證實罹患急性淋巴性白血病，在距離東京奧運只剩一年多的時間告別水世界。她的世界崩塌了，但她就似一隻會游水的貓，用盡全力與癌症對抗，「要從逆境中爬起來，無論如何都需要希望的力量。」心存希望不一定讓我們在難關中全身而退，但至少可以向它證明，我們的韌力和決心是不易受動搖。 文：伍靖華

池江璃花子在雅加達亞運鋒芒畢露，當年初登亞運舞台的她只得18歲，就似一股強而帶勁的水龍捲，橫掃8面獎牌，當中包括6面金牌，創下日本游泳隊的個人最好成績，並成為史上首位獲最佳運動員的女子運動員，亦是第4個獲此殊榮的日本人。領獎時的池江還帶點稚氣：「我想用獎金來『食好西』，例如燒肉或壽司之類的日式食物。」比賽後難得「解禁」，池江把握機會放肆一番，貼地又帶點搞笑，雖貴為日本泳壇小天后，亦沒有因此而強迫將成熟加添在身上，尚帶着高中生的一份單純。

【曾有輕生念頭後悔不已】

2019年2月，池江隨隊到澳洲集訓，當時她滿心歡喜為在家鄉東京舉行的奧運作準備，卻被告知一個可能讓她夢想破滅的消息：她突然感到呼吸困難而被送院檢查，後來證實患上白血病。已經計劃好的一切被打亂，腦海頓時一片空白。抗癌期間的苦，我們不能理解，但池江說與游泳割捨才是最痛，與心愛的事物分開，我們倒是明白。有人可能因失戀呼天搶地，有人可能因打破水杯寫文發洩，而與命中注定的游泳作別，池江想過用死亡去了斷痛苦：「在我人生最低潮時，我甚至想過去死。和承受這些痛苦比起來，我覺得死亡也許會讓我更舒服一些。現在回首過去，我後悔曾經有過那樣的想法。」她很快就振作起來，而患癌經歷讓她急速成長，思考了很多人生的哲理。

經過近600天的等待，戰勝白血病的池江，昂首踏過辰巳游泳館的運動員通道，邁步走向她期待已久的比賽舞台，再次躍進水裏，那個身影既熟悉又陌生，比起患病前她明顯消瘦。在早前東京都特別游泳賽的女子50米自由泳比賽中，她的出發反應時間因為肌肉力量未完全恢復而變慢，但沒有變過的，從來都是池江的決心，「我不想輸！」所以她咬緊牙關拚命地追趕對手。她成功了，她在復出的首項比賽成功游出26秒32，達標參加國內大學錦標賽，雖然與她所保持的日本紀錄24秒21為慢，但她還是非常感恩：「我能夠活着就已經是個奇迹，我覺得自己展開了游泳的第二人生，我感到非常開心，這並不是因為我在小組排第一，而是我又能回到這個泳池裏比賽，這是一個好開始。」雖然是在其中一個她最熟悉的場館內作賽，但在抗癌後的這次比賽，感覺截然不同，在短短5個月裏，她由一次引體上升都不能做到，到在國內比賽泅出小組首名的時間，全都是堅定的決心所帶領。

【由復出無期到公開賽摘銀】

2021年2月7日，池江復出後首登頒獎台兼打破日本大學生紀錄。她亮相日本游泳公開賽女子50米自由泳決賽，比起去年8月尾的單薄身形，池江不足一年時間增重6公斤，增加肌力，游出24秒91摘銀，是她患病後首次游進25秒內：「沒想過會奪牌，很開心！我要耐心地保持一點點進步。」池江翌日社交網上載得知患癌消息一刻的照片，她特意叫經理人拍下這一刻：「我永遠無法忘記兩年前的今天，我跌落人生谷底，知道患上白血病後我大哭了一場，但之後，我竟還能笑着。」一年前的她，仍要留院就醫，服用免疫系統抑制劑，對何時復出還未太肯定，但愛笑的人運氣也不太差：「我想跟兩年前的自己說，兩年後你會有更燦爛的笑容。」她將於本周六參加奧運選拔賽，力爭入場券。不是看到希望才堅持，而是堅持才會有希望。

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※投桃報李為史祖絲當打氣※

瑞典名將史祖絲當在前往探望朋友的途中，意外在冰上滑倒，右手手肘骨折需要做手術，池江璃花子在Instagram上載照片鼓勵史祖絲當，照片中池江精神飽滿，她伸直雙手，手心寫有「Never give up（永不放棄）」，和史祖絲當的名字「Sarah」，並配以心心為瑞典飛魚打氣，而史祖絲當亦回覆指自己非常感動。

原來池江有此主意，是因為兩年前的世界游泳錦標賽，史祖絲當聯同澳洲的Emma McKeon及加拿大的Margaret MacNeil，一同在手心寫字為池江打氣，而池江顯然將這份心意牢牢記在心裏，並用以勉勵史祖絲當好好康復。事實上，該瑞典好手經治療後已有好轉，有望再次訓練及參賽。