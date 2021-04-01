中甲　「細佬」鬥完勞烈斯再對李毅凱

中甲賽會周四（1日）完成小組編配，梅州客家和浙江隊被編排在A組，分別效力兩隊的港將勞烈斯（Vas）和「細佬」梁諾恆，將於首階段上演兩循環「香港內訌」，另一位香港代表李毅凱效力的南通支雲，則被安排在B組，亦將在次階段與上述2人交手。

中甲賽會周四（1日）正式公布分組結果，作為A組梅州賽區東道主的梅州客家，首階段會與浙江隊（前稱浙江綠城能源）、陝西長安競技等5支球隊同組，並進行雙循環對賽。分別屬梅州和浙江的香港隊球員勞烈斯和梁諾恆，將會在首階段兩次正面交鋒。

而另一位港隊中堅李毅凱效力的南通支雲，首階段則被編排與成都蓉城、崑山FC等5支球隊，同處B組大連-成都賽區，意味「阿凱」最快要到次階段，才能赴梅州與Vas和「細佬」交手。

今季中甲將進行共4個階段賽事，最終排名首、次名將直接升班，第3和和第4與中超第15、16球隊進行附加賽，爭奪最後兩個中超席位，今季賽事將於本月24日開鑼。

中超邊廂，港隊中場陳俊樂效力的廣州城，被安排入B組廣州賽區，將與廣州隊、山東泰山、深圳隊等7支球隊同組。今季中超16隊分成兩組，共進行3個階段比賽，並於本月20日揭幕。

北上港將所屬球隊分組形勢：

球員 聯賽 隊伍 組別

梁諾恆 中甲 浙江隊 A組梅州賽區

勞烈斯 中甲 梅州客家 A組梅州賽區

李毅凱 中甲 南通支雲 B組大連-成都賽區

陳俊樂 中超 廣州城 A組廣州賽區