4助攻領蘇格蘭大勝　兩大左閘周六再鍊過　

周六（3日）晚英超回歸即有好戲上演，阿仙奴會喺主場鬥利物浦。呢場比賽除咗要睇兩大非洲神鋒奧巴美揚、穆罕默德沙拿鬥射術，兩位蘇格蘭左閘安德魯羅拔臣、基蘭泰亞尼都值得留意，兩人喺周四(1日)凌晨舉行嘅世盃外F組賽事包辦4個助攻，帶領蘇格蘭主場以4比0大勝法羅群島，其中改打中堅嘅基蘭泰亞尼更上演「助攻帽子戲法」，嚟緊英超大戰睇吓輪到邊個威。

蘇格蘭近年有唔少好波之人冒起，效力利物浦嘅左閘安德魯羅拔臣及阿仙奴嘅基蘭泰亞尼絕對係代表人物。為遷就兩人同時上陣，基蘭泰亞尼喺國家隊會改踢3中堅其中一人，不過轉位置無阻佢進攻意慾，蘇格蘭今場頭3個入波都係由佢助攻，尾段安德魯羅拔臣亦助攻賴恩費沙「埋齋」，兩大球星將成個左路進攻發揮得淋漓盡致。基蘭泰亞尼賽後表示：「人人都知我鍾意助攻，喺前場交出傳中波，或者領隊想我多啲時間留喺後面，但我今場控制唔到自己(上前助攻)！」蘇格蘭喺F組3戰1勝2和保持不敗排第2，領先以色列及奧地利1分，3戰全勝嘅丹麥排榜首。

兩人今季喺英超暫時都有1個入波，但論助攻次數就以安德魯羅拔臣稍勝一籌，呢名國家隊隊長喺聯賽交出5次助攻，相反基蘭泰亞尼暫時只有2次，而且安德魯羅拔臣效力嘅利物浦現時排名都比阿仙奴高，今次同場較量睇吓邊個可以幫自己球隊贏波啦。