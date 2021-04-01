香港超級青年聯賽4‧2開鑼啦！

「青超聯」為一眾積極推動青訓的港超球會，提供了一個比賽平台。 (HKFA提供)

足總將現有的青少年賽事架構作出調整，於2020-21年度開始成立「香港超級青年聯賽」。受疫情影響下，「香港超級青年聯賽」延至4月2日(五)正式展開。

「香港超級青年聯賽」(下稱「青超聯)旨在透過重組青年賽事，建立一個更有系統的比賽平台、增加青年球員參與具競爭性的賽事的機會，以及提升訓練時數。期望青年球員持續透過高水平賽事及訓練節數中成長，從而提高本地青少年足球水平，籍此為香港代表隊各梯隊培訓更具實力的年青球員。

與此同時，此賽事提供一個渠道讓球會更有系統地建立各年齡組別之青訓梯隊，從而吸納本地最優秀的青年球員，這不但有利於本地球會長遠持續發展，而且更有助增加精英青年球員加入本地頂級球會以及成為職業球員的機會。

「香港超級青年聯賽」共設3個組別，分別為18歲以下(U18) 、16歲以下(U16) 及14歲以下(U14)。本年度賽事共有10隊參與，分別為8支港超聯球隊、港會及東區。為使每個青年球員均有參與賽事的機會，因此每場超級青年聯賽賽事中均有出場年齡限制，18歲以下組別不多於6名於2003年出生的球員、16歲以下組別不多於6名於2005年出生的球員、14歲以下組別不多於6名於2007年出生的球員。受疫情影響以致賽季縮短的情況下，本年度賽事會以單循環聯賽決出各隊名次，U16及U18 組別在4月2日展開，而U14組別則於4月11日展開。

基於現時衛生情況，參與有關聯賽賽事之職球員須遵守足總醫藥委員會的衞生防疫指引，以及政府的相關要求。