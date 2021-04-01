港超聯　「貝生」：有頭髮邊個想做瘌痢？

香港足球總會周四（1日）舉行董事局會議，會議前期一度避席的足總主席貝鈞奇，會後表示繼續討論了近日風波，當中愉園職、球員的言論涉嫌性別歧視及性騷擾，連同理文罷賽等事宜，目前仍未有懲罰，需要留待在4月19日的紀律委員會討論。

天水圍飛馬及愉園早前因未有如期繳付「綜合保險保障協議」之費用，被判違反香港超級聯賽賽事章則事宜，一度需要即時禁賽。「貝生」表示兩隊的確違反參賽條件，惟犯錯僅涉及安全問題，並非涉及紀律性質，他指目前足總仍未就上述事情展開討論，更未有為球隊遲交保險費訂下嚴格的罰則，笑言「有頭髮邊個想做瘌痢」，希望大家能晾解球會的財政困難：「全香港其他行業其實都發生咁嘅情況，但業主都會寬鬆，好似政府都畀遲交稅，球會都已經無錢，唔通仲罰佢十萬八萬咩，違規無錯係要罰，但係唔係合適呢？依家最重要係幫球隊同渡難關。」對於會否為港超聯球隊創立欠交「保險費」的先例，「貝生」堅決認為不會：「如果保險公司話唔接受，要即時取消份保單，咁就要停比賽，所以我哋唔係鼓勵球隊唔交保險費。」

早前陷入「保險金」風波的愉園，因理文表明不會參與「菁英盃」 4強補賽兼退出今屆賽事，獲足總宣布晉身決賽，與東方龍獅競逐冠軍。會前有多個關注香港足球的網上媒體及球迷組織，包括愉園及理文球迷代表發起網上連署，就足總處理今次事件的手法及安排表達不滿，譴責足總未能正視問題，並發起「罷睇」行動，呼籲球迷不要入場觀戰「菁英盃」 決賽。對於這次連署行動，「貝生」表示明白球迷想法，惟希望球迷能夠理解「菁英盃」的目的，是讓更多年輕球員能夠比賽，因此足總選擇支持繼續舉行決賽。另外「貝生」又指自己其實是愉園體育會主席，並非愉園足球會主席。因此並沒有實際參與愉園足球會的運作，而自己一直在審理有關愉園的議題中亦有避席，所有判決皆由上訴委員會決定，故不存在包庇問題。

除此之外，「貝生」表示董事會同意將理文罷賽的事宜，交由紀律委員會審議，他表示董事會並沒有權力就此事判罰，惟希望委員會能夠諒解及從輕發落。至於愉園職、球員的言論，涉及性別歧視及性騷擾一事，「貝生」回應仍未收到平機會的查詢或來信，惟指事件亦將交由紀律委員會處理，會在4月19日一併討論，之後亦會邀請涉事的球員及球證進行聆訊：「關於性別歧視比較複雜啲，好似教練鮑家耀整個言論都係對記者講，所以需要好深入探討同分析每句說話。」另外足總於同日下午亦發表新聞稿，表示對近日聯賽中涉嫌歧視之事件相當關注，重申會致力提倡平等機會，為足球持分者提供一個沒有任何歧視的環境。除此之外，足總亦反對及禁止任何類別，包括族裔、性別、語言、宗教、政治或任何其他理由，對任何國家或地區、私人或群體作出任何類別的歧視。

落實於香港舉辦的「亞協盃」J組賽事，5月中即將開打，貝鈞奇透露已和政府就賽事安排取得一定默契，包括外隊抵港後只需通過檢測，可豁免21日隔離，惟他表示有關安排仍有待政府批准，部分細節及技術性問題亦要繼續商討，他希望「亞協盃」安排定案能於4月中落實。至於場地方面，貝鈞奇提到以往亞協盃都設於旺角大球場舉行，場地應付不成問題，屆時亦有望開放球迷入場。