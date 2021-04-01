夏蘭特老竇現身巴塞　同新會長見面

西班牙傳媒爆料，艾寧夏蘭特今夏去向有新進展，就係佢老竇艾夫恩格，連同經理人拉奧拿周四(29日)早上抵達巴塞隆拿機場，據悉係約咗巴塞隆拿新任會長拉波塔見面，傾艾寧夏蘭特轉會事宜。

多蒙特傳出財困，要出售主力抵債，艾寧夏蘭特最初違約金只係7500萬歐元，不過在車路士、曼城、曼聯、巴塞隆拿爭相表態有意收購後，佢嘅「暗盤」早就破億，現時最高叫價已經上到1.5億歐元，另加周薪60萬鎊個人條件，簽約5年，總花費至少3億鎊，先可以簽下呢位20歲新人王。

雖然巴塞隆拿同樣傳出財困，加泰TV3報道巴塞2020至2021年財政年度，錄得3.5億歐元巨額虧蝕，而預計2021至2022年將會繼續赤字，要等到2022至2023年才有望轉虧為盈，不過拉波塔仍然有十足魄力，就算要舉債，都要一舉簽下該挪威中鋒。

艾寧夏蘭特最孝順，老竇幫佢同巴塞傾轉會，一定冇點佢，事實上要踏上球王之踏，加盟巴塞或皇馬係最有機會實現夢想，佢未來大敵基利安麥巴比已選定皇馬，夏蘭特加盟巴塞係最啱數。