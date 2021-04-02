熱血開打！蘇黎世3X3學界賽　88隊爭今年首項錦標

一連5天假灣仔修頓場館上演的「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」今日（2日）矚目展開！賽事是學界近1年多以來最大型比賽，分別有56支中學組以及32支小學組共88隊列陣，而為了爭入決賽日（4月6日）以體驗國際籃協3人籃球場專業級地板的難得機會，各籃球小將誓把苦練而成的3人賽技術盡情發揮，加上比賽採取12秒進攻時限，因此節奏將十分明快刺激！兒童節當日大會特別安排Fun Day，讓基層學生體驗籃球樂。

首天賽事先上演男、女子中學A至D組賽事，各隊在小組作單循環比併，以爭奪每組首名唯一出線8強的名額。打頭陣有拔萃男書院於中午12時迎戰由聖保羅書院球員組成的JL Basketball，作為學界九龍區近7屆中6奪錦標（A Grade）的傳統勁旅，男拔派出星級陣容包括「高佬」高金衛、石銘謙、馮俊希及余宇琛應戰，他們能否悍衞霸王地位，除了要過JL Basketball一關之外，還要接受崇真書院及圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學的挑戰。

不過技術好還技術好，3人籃球始終與5人籃球有別，單是比賽長度已不同，3人賽每仗只鬥10分鐘，球員要不斷攻防轉換，稍有失誤就會扭轉戰局，因此每一個球權都變得十分關鍵，這亦是3人賽的魅力所在。

女子組同樣在中午展開，頭場由英華女學校對體藝中學，同處A組的還有來自心誠中學球員組成的「WONGS」，3支球隊「只能活一隊」。賽會今次採用最專業的3人賽硬件，決賽日的場地「變身」為專業級的國際籃協認可3X3賽場，大會人員將在修頓鋪上4,100塊膠地板場地，讓香港的球員都有機會踩上世界級場地的機會。

做足防疫比賽更放心

至於由協恩中學球員組成的「Toughness」亦於今日登場，接戰Team not me（培正中學代表組成）及型新飛揚（仁愛堂黃淑芳紀念中學的球員組成）爭奪B組出線資格。大會將在比賽期間實施一系列防疫措施，包括賽前邀請球員作病毒檢測、定期消毒比賽用球、需登記人仕要量體溫方可入場等等。而在「蒙着嘴打籃球」的新常態下，且看那支球隊最終可突圍而出，贏得王座。

行過路過唔好錯過

奧海城打氣站特別禮遇

為推動全城投入3人籃球的氣氛，大會今日起於奧海城商場設立「學界３×３籃球打氣站」，市民只要參與簡單的打氣三步曲活動，包括在社交網FB/IG點讚賽事專頁，並hashtag#蘇黎世學界三人賽 #OC學界３×３打氣站，除了可獲得飲品之外，於活動期間（4月2日至6日）上載一幅有關籃球的照片，以及分享1次最難忘的籃球比賽體驗到個人社交平台，做齊指定hashtag，表達得最觸動人心的參加者，更可獲贈官方３×３專屬籃球一個，機會難逢，籃球迷不容錯過。

另外，4月6日中午12時開始on.cc東網直播賽事期間，奧海城商場大電視亦會同步直播激烈賽況，九龍區的朋友可一齊隔空為球員打氣，感受青春熱血賽事。而決賽當天在商場亦繼續設有宣傳攤位，參加者只要做齊指定動作，即可帶走防水索繩袋一個！