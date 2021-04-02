夏蘭特「巡迴展銷」會5大豪門　下一站英超

挪威天才前鋒艾寧夏蘭特去向再成熱話，佢嘅名牌經理人拉奧拿周四(1日)正式展開歐洲「巡迴展銷」，佢同夏蘭特爸爸日前被影到喺巴塞隆拿機場出現，原來只係佢哋同歐洲5大豪門輪流見面嘅第1站！夏蘭特2位代表隨後再飛馬德里同皇家馬德里會長皮里茲會面，消息指拉奧拿短期內會再去英格蘭同3間球會密斟，名單盛傳係曼城、曼聯同車路士。

艾寧夏蘭特係歐洲炙手可熱新星，被稱為「大貪鬼」嘅經理人拉奧拿亦急不及待安排轉會，周四展開歐洲「巡迴展銷」前，佢同夏蘭特爸爸先同多蒙特總監索斯見面，索斯亦向德國《天空體育》證實：「我同拉奧拿尋日(周四)見過面，亦都好清晰表明多蒙特嘅立場，我哋希望艾寧夏蘭特會留低長期發展。」

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不過，拉奧拿同艾寧夏蘭特爸爸明顯另有諗法，周四飛巴塞隆拿同新會長拉波塔會面2個鐘頭後，同日再被影到現身馬德里機場，同皇家馬德里會長皮里茲會面。據轉會權威記者Fabrizio Romano透露，拉奧拿今次行程會同5大豪門見面，消息指拉奧拿完成西班牙之旅後，下一個行程就係英格蘭，同曼城、曼聯及車路士代表斟介，希望引發爭奪戰，實行「價高者得」。

雖然多蒙特表明希望艾寧夏蘭特繼續留隊，不過呢位挪威前鋒合約中，喺2022年夏天將會啟動一個7,500萬歐元嘅買斷條款，相反如果今個夏天放人，據聞傳會費將達到1.5億歐元，睇錢份上多蒙特亦好大機會答應季尾賣走呢位神鋒。