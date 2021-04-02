國家隊爆疫情　邦路斯確診　意甲大混亂

意大利國家隊爆發疫情，令意甲出現大混亂！意大利日前完成世盃外頭3輪賽事，就喺作客贏立陶宛後，足總隨即宣布有4位職員確診新冠肺炎，令一眾國腳人人自危，效力祖雲達斯嘅國家隊中堅邦路斯周五(2日)亦宣布確診，更加引起恐慌，薩斯索羅已宣布陣中4名意大利國腳被列為「高危人士」，安全起見將唔會參加今個星期嘅聯賽。

隨住意大利4個職員同邦路斯確診，薩斯索羅宣布為防萬一，陣中4位國腳杜文尼高貝拉迪、卡佩圖、文路爾盧卡迪利同基安費拉利將會被禁參加球隊練習，亦唔會出戰周六(3日)晚主場對羅馬嘅意甲聯賽。各間有球員入選國家隊嘅球會亦紛紛加強檢測，拿玻里、羅馬同AC米蘭宣布陣中國腳最新檢測並冇問題，但羅馬就限制陣中國腳，未來14日只可以喺屋企、訓練場同比賽場地出現。博洛尼亞首席軍醫蘭尼更形容：「意甲響起紅色警報！」

至於有邦路斯確診嘅祖雲達斯，表示如果另外兩位國腳費達歷高基艾沙同貝拿迪斯治，喺最新檢測中並無異樣，將唔會禁止兩人參加操練同比賽。