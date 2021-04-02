「孫楊案」5月重審　爭戰東奧最後機會

國際體育仲裁法庭周四發布一份通告，確定了「孫楊案」重審的全新三人仲裁小組，並將於5月24至28日進行第二次聽證會，因為疫情關係，全程採用視像會議；這次結果對於能否真正「打甩」禁賽處罰相當關鍵。

新組成三人仲裁小組，由瑞士的納特任主席，其餘兩位成員分別是來自法國及比利時，而上次的仲裁小組主席意大利的弗拉蒂尼因被查出早前對中國有歧視言論，於是瑞士聯邦法庭接受了孫楊的上訴，撤銷了禁賽8年的處罰。

至於為期五日的第二次聽證會，將於5月24日起進行，屆時會以視像形式舉行，仲裁小組不會在聽證會結束後立即宣布裁決，結果會稍後才公布，今次的結果將會影響孫楊能否可出戰今夏的東京奧運，以及未來在泳壇的前途。

美國游泳專業網站《SWIMSWAM》認為，幾時聽證及幾時宣布結果的時間表相當重要，「孫楊能否參加，以及以何種狀態出戰東京奧運亦有影響。」不過，聽證會舉行之時，距離東京奧運開幕僅餘兩個月，即使孫楊重獲自由，要調整狀態去奧運，也可能時間上相當緊迫。

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