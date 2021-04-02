港超聯　謝家強首操：想聽傑志球迷為我打氣

新加盟傑志的謝家強（Sean），周四（2日）完成隔離後，周五（3日）首次投入球隊訓練。這位前前南華及富力R&F守將，坦言好開心能加盟傑志，並獲得再戰港超的機會，更表示希望聽到「藍鳥」球迷為自己打氣。

謝家強參與球隊操練首日，適逢傑志進行閉門訓練，準備周六（3日）港超聯對理文的大戰。這位新援初來乍到，對首操感到滿意：「好開心可以番到嚟（香港）加盟傑志，我已經有成6個月冇踢波，係好長嘅等待；依家我好享受，呢度嘅隊友都好好。」上季效力富力R&F的Sean，自舊會散班之後，一直等待重回賽場的機會。他大讚傑志有雄厚的底蘊，希望自己能盡力助拳，為球隊爭取佳績：「我諗大家都知傑志喺過去幾季，表現係好具統治力，陣容實力強勁，而且近期好肯起用年輕球員，畀佢哋機會證明自己，呢嗰係好好嘅基礎，希望我可以進一步幫到隊波。」

雖然曾為傑志往日死敵南華效力多年，但已經獲批特區護照的Sean，依然表示很欣賞「藍鳥」球迷文化，更坦言望得到球迷認同：「無論球隊去到邊，大家都知傑志球迷好撐班波；睇下佢哋會唔會幫我作番句打氣口號，期待大家呼喊我嘅名字。」