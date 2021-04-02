櫻花撞砂岩！進攻4人組火併鋼鐵防線

日職周五(2日)重開，大阪櫻花主場迎戰鳥棲砂岩。櫻花開季表現不俗，特別主場出擊錄得3連勝，不過今仗遇上考驗，砂岩今季脫胎換骨，尤其是後防表現更令人驚喜，聯賽6仗未失1球，櫻花要攻破佢哋鋼鐵防線絕不容易，砂岩受讓嘅讓球客勝好路。（有線661、601台周五下午6時直播）

櫻花今季在名將大久保嘉人帶領下踢出氣勢，攻擊陣容完整，坂元達裕與清武弘嗣雙翼齊飛，大久保嘉人夥拍豐川雄太出任雙箭頭，季初表現出色，這個4人攻擊組合至今攻入9球，佔全隊入球超過7成，令櫻花成為季初攻力第2強球隊，連盃賽7戰攻入13球，僅次於19球嘅川崎前鋒。

聯賽6仗零失球

櫻花攻力雖強，但今仗火併保持零失球嘅砂岩，將遇到障礙，砂岩上仗日聯盃主場1比5大敗於北海道札幌岡薩多，已經擺明車馬放棄盃賽，專攻聯賽，該隊聯賽6仗取得4勝2和，入10球零失球，整條防線已踢出士氣，每名球員都份外團結及賣力，不易犯錯，令櫻花爭取入球更困難。

砂岩進攻方面亦有上佳水準，該隊進攻組織多變，前鋒山下敬及林大地合共攻入5球，其中林大地在本周初代表日本U24對阿根廷取得士哥，有能力在櫻花身上再入波。預測今仗形勢，砂岩能擋住櫻花進攻，再伺機搶攻爭取入球，可說立於不敗之地，砂岩受讓，必捧讓球客勝。

※邪神

鳥棲砂岩近6場聯賽成績

不敗 100%