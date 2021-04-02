【3X3籃球賽】Toughness「餓狼」式闖8強

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」周五（2日）在修頓場館燃起戰火，中學女子組的賽事在首個比賽日率先上演，共24隊參加比賽，每組只有首名能夠晉身八強，各隊在場上均施展渾身解數，務求取得決賽日入場券。

由協恩中學四名球員周樂瑤、李樂瑤、李佩沛和關海珮組成的「Toughness」，與「型新飛揚」及「Team not me」同處B組，「Toughness」首戰的對手「型新飛揚」在完成小組第一場比賽後，休息數分鐘便迎來硬仗，加上身形輸蝕，「Toughness」在體力和身形明顯佔優，各人都未有太多走入籃底，頻頻在外線起手，先贏一場16比0。「Toughness」次戰的對手「Team not me」同樣未能對她們構成威脅，再贏一場18比3，兩戰兩勝順利躋身三日後的8強戰。

「Toughness」隊長周樂瑤表示，為了是次的三人籃球賽，在速度和進攻方面下苦功，在今天比賽轉守為攻的速度亦明顯加快，不想浪費寶貴的上陣時間，「2019年我還是B Grade，以前可能是兩日一賽，能夠打波是很平常的事，沒有想過原來可以所有賽事都一下子停止或腰斬，教練在這段時間跟我們練了很多個人技術，也趁機在比賽檢視一下訓練成果。」兩日一賽變成兩年才一賽，球員都格外珍惜落場的機會，隊員李樂瑤也對能夠參賽感到幸運，「有好多朋友都跟我說：學校唔畀、家長唔畀，就不能報名參加比賽了，所以打波的機會不只是自己想打就有，三人籃球短短十分鐘就一場，更要把握機會打出應有的水準，畢竟中學生涯都快完了。」

「Toughness」在8強的比賽將會遇上C組出線的「POKOK」，成員皆為寶覺中學女子籃球隊隊員，隊長戴卓彤亦同樣格外珍惜比賽機會，「得悉學界比賽取消後，我很失落，因為為了比賽準備了很久，但沒辦法，疫情發生也沒有人想，所以我視今次的賽事和學界賽一樣重要。」將在8強面對實力強橫的「Toughness」，她表示希望贏得一場得一場，也跟新隊友多作配合，「三人籃球的比賽其實是一個鬥快的遊戲，每一球都可以扭轉局勢，每一分都非常緊要，所以多啲出聲，多些提點吧！」

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」中學女子組8強名單：

A組：英華女學校

B組：Toughness

C組：POKOK

D組：Goal Digger

E組：待定

F組：待定

G組：待定

H組：待定