【3X3籃球賽】桂華山3連勝！隊長直言目標要捧盃

闊別一年，一眾學界勁旅周五（2日）在「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」再度聚首。中華基督教會桂華山中學連贏3場，以B組首名出線下周二（6日）舉行的8強，隊長陳學宇直言目標只有一個，就是冠軍。

中學男子組共有32支球隊，由陳學宇、譚耀光、黃思衡和Bernard Ocran組成的中華基督教會桂華山中學，與恩平工商會李琳明中學、UCC SPARTANS和DMS (HW)同處B組。面對李琳明，桂華山顯得游刃有餘，黃思衡在外線轟進4顆「兩分球」，以19：4旗開得勝。

但隨後兩仗，桂華山體力逐漸透支，鬥UCC SPARTANS時，改由陳學宇和Bernard擔起進攻重任，頻頻殺進籃底，以13：11險勝。第3場戰況更加激烈，桂華山嘗試拉開空間，讓非華裔的Bernard單打。雖然攻勢凌厲，但在DMS (HW)難纏的防守下，難免出現失誤，最終僅贏9：8，以首名出線8強。

「他們很搏命，很『chur』！」陳學宇說。桂華山最近一個比賽，已是去年1月的「港島D1中學校際籃球比賽」季軍戰，經歷長達一年的「空窗期」，無論體力還是默契，均未回復最佳狀態：「Bernard剛剛升上A Grade，我們是第一年合作。他的節奏很快，我則習慣慢慢來，導致組織混亂。加上我們連打兩場，體力下降，算是處於劣勢。」

比賽期間，球員偶爾拉低口罩「透透氣」，便會聽見球證高喊「戴返口罩」，陳學宇摸摸自己濕透的口罩，直言感到「呼吸困難」。但再累，再辛苦，這個2002年出生的男生，依然珍惜這次比賽機會，畢竟他明年就會「超齡」，「3x3籃球挑戰賽」和有望7月舉行的「籃球馬拉松」，便是最後的學界舞台：「昨晚真的很緊張，很期待再與隊友一起創造回憶。」

他享受久違的比賽，同時深知自己責任重大：「從前我的角色只是接球、進攻，但現在我是隊長，要『擔大旗』。就算有時候隊友打得不好，很焦躁都要忍著，鼓勵他們。最重要的還是贏球！」就像教練翁金驊所說的，目標只有一個——冠軍。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」中學男子組8強名單：

A組：拔萃男書院

B組：中華基督教會桂華山中學

C組：喇沙書院

D組：聖若瑟書院

E組：待定

F組：待定

G組：待定

H組：待定