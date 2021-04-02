港超聯　晉峰軍容不整　東方龍獅乘機搶分

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（3日）頭場對決於青衣運動場一觸即發，由晉峰主場迎戰東方龍獅。上仗頑強奮戰的晉峰，今場勢要在地頭再次證明自己；至於東方龍獅為緊追榜首球隊，必定希望再下一城，勢要在客場全取3分。（周六下午3時開賽）

晉峰上仗雖以3球不敵傑志，惟上半場一度守和對方，總教練何信賢滿意球隊整體表現，認為球員在前場運用皮球的信心明顯增強，多次能夠成功組織攻勢，無奈丹恩奴域「卡士」較高，後備入替後甚具威脅，加上後防下半場集中力不足，才導致大敗一場。

東方龍獅在下周三需要應付「菁英盃」決賽大戰，惟「何Sir」認為對方聯賽再沒有失分空間，今場勢以強陣出戰：「上次東方出咗啲副選，同我哋踢到好接近，所以應該唔會再試，今場我哋嘅防線會試吓企前啲，減低佢哋嘅頭槌威脅，希望減少失波。」晉峰今仗陣容不整，除了茹子楠、鄭璟昊受外借限制未能上陣外，前鋒羅俊仁及費利浦薩亦因累積5面黃牌，需要「坐波監」。

調整留力爭菁英盃

上場靠「巴西幫」發威，東方龍獅擊敗標準流浪重返勝軌，除了弗爆的迪高射入「世界波」之外，復出的利馬亦交出助攻，為中場注入新動力，球隊總監兼主教練認為此子狀態僅達7成，希望利馬回勇後能為球隊帶來正面幫助。傷兵方面，「堅Sir 」透露早前傷出的主力攻擊手艾華頓仍需要時間康復，至於杜度及鍾偉強已經重投操練。

與晉峰一戰3日後，東方龍獅隨即要於「菁英盃」決賽登場，「堅Sir 」亦需要為該場大戰作打算。上仗面對標準流浪大比數領先後，東方積極作出陣容調整，「堅Sir 」希望今場如果有機會，會考慮再派上陣機會較少的年輕球員上陣：「我哋嘅諗法係要平衡到所有嘢，任何一位球員，都希望有空間畀佢哋攞多啲比賽經驗。」