港超聯　今季未分高下！理文傑志肉搏激戰

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復活節假期「中銀人壽香港超級聯賽」一連3天有好戲！今日下午5時半將爆發前列大戰，理文將於「地頭」將軍澳運動場擺陣鬥榜首球隊傑志。兩軍今季3度對陣皆以和局告終，今場再次碰頭，勢要一決高下！（on.cc東網周六下午5時30分直播）

列斯奧全力以赴

理文暫時落後1哥傑志7分，但踢少兩場，回到主場再遇強敵，今次絕對是拉近彼此分差的大好機會。今季理文與傑志鬥到難分難解，比起過去3次交手，兩隊陣容上都有不少改動，其中上場為理文射入致勝球的新兵洛迪古斯，今場將有機會面對舊主。至於傑志的丹恩奴域實力亦有目共睹，理文主教練陳曉明承認曾對該名黑山前鋒進行分析，球隊需要特別提防這位危險人物。理文繼續受傷患困擾，中場主力顏樂楓及荷西安祖上仗傷出，今場上陣成疑。

值得慶幸的是隊長列斯奧已逐漸回復最佳狀態，這位38歲後防大將過去兩戰踢足全場，他直言自己比賽感覺愈來愈好。同樣有望倒戈的列斯奧，不忘盛讚丹恩奴域及巴爾拿兩位傑志新援，但強調理文只要堅持自己的踢法，絕對有能力與對手周旋：「我對理文充滿信心，無論結果係點，我哋都相信自己，全力以赴！」

加維蘭重拾信心

7戰不敗的傑志以19分登頂，今季3次與理文交鋒皆未分出勝負，總教練朱志光預料今仗繼續會是一場硬仗，並指對手受傷兵問題影響，踢法或有改變，但慶幸熟悉對方球員：「後生到老都教過，列斯奧、余煒廉、黃皓雋成大棚人，全部都係老拍檔。」

賽前「藍鳥」還收到好消息，謝家強已於周四完成隔離並趕及註冊，但「朱Sir」坦言上陣與否需視乎其狀態。另外陳晉一已傷愈，今役可先列後備，巴爾拿亦刑滿復出，至於艾力士仍在處理轉會事宜，無緣披甲。

加維蘭（Manu）連續兩戰有斬獲，他認為早前因傷患而經歷一段低潮，但他由始至終對自己充滿信心，兩個入球證明他正朝正確方向進發。對手洛迪古斯與Manu份屬好友，他強調球隊要提防這位舊拍檔：「洛迪古斯會帶住強烈嘅爭勝慾望踢呢場波，但我相信傑志有能力贏波，向冠軍嘅目標再邁進一步！」

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