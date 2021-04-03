最後一塊拼圖！曼聯搶簽18歲剷波王

曼聯現時已經落後英超榜首曼城14分，今季聯賽爭標機會渺茫，會方開始為下季組軍做準備，希望捲土重來。西班牙《阿斯報》爆料，指曼聯加入爭奪雷恩中場卡馬雲加，呢位18歲法國國腳截擊能力極強，正係紅魔鬼最需要嘅防中人選，視佢為球隊爭霸英超最後一塊拼圖。

卡馬雲加將於明年夏天約滿，早已經引起多間大球會注意，包括西甲豪門皇馬，曼聯依家亦爭入爭奪戰。紅魔鬼有一大優勢，因為卡馬雲加嘅經理人巴尼特來自英國，亦係紅魔鬼左閘勞基梳爾嘅經理人，同曼聯管理層關係密切。巴尼特亦透露話，卡馬雲加現時喺雷恩過得唔錯，但將來嘅事冇人知，明顯有意幫呢位新星登入豪門。

雖然卡馬雲加年紀輕輕，但近2季都係雷恩主力，並已經成為法國大國腳，為國家隊上陣3次入1球。身高1米82嘅卡馬雲加以截擊能力見稱，今季法甲已有78次成功剷波，比曼聯隊內「剷波王」雲比沙卡今季英超成功剷波次數仲要多1次。

紅魔鬼中前場不乏進攻猛將，但防中位置只有麥湯米尼比較當打，簽入卡馬雲加可以大大加強防守中場實力，解決最弱一環問題。

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