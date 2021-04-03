英超好戲3連擊！車路士打頭陣

周六(4日)晚車路士英超早場主場鬥西布朗。車仔焦點人物當然係撻晒大Q嘅德國前鋒迪姆華拿，今場杜曹或會收起佢，事實上，車仔唔少球員都要踢「太公波」，體力肯定受到影響，而且佢哋下周又要出戰歐聯8強，即使對住尾2嘅西布朗，相信都唔會大炒，但求3分落袋就算，佢哋近10場只失1球，今場捧2.5球入球細係最佳選擇。（Now 621周六晚7時30分直播）

車仔球員喺啱啱攞咗英超3月最佳領隊嘅杜曹調教下，表現良好，亦成為國家隊大戶，連U21在內，英格蘭召入列斯占士、美臣蒙特、芝維爾及赫臣奧杜爾，基奧特、尼高路簡迪、葛特蘇馬入選法國大軍，迪姆華拿、夏維斯及魯迪格要為德國效命，仲未計安達斯基斯坦臣（丹麥）、艾馬臣柏美尼（意大利）、高華錫（克羅地亞）及基斯甸普列錫（美國）。

車路士成日畀人笑係「前鋒墳墓」，迪姆華拿加盟後真係冇乜起色，代表德國鬥北馬其頓門前撻大Q真係信心盡失，今仗杜曹應該會避用佢。不過「杜Sir」本身有一套體系，原則上放邊個落去都一樣，所以唔會影響發揮，預料佢會沿用3中堅及雙翼衞踢法，雖然前線入波唔多，但失波亦少，近10仗只失1球，全部開2球或以下，對西布朗夠殺有餘。

西布朗專心死守

排尾2嘅西布朗14場英超作客只得7分入11球，肯定無力對車仔後防造成威脅，今仗只能專心死守，期望減少失球。不過，車路士下周要喺歐聯8強首回合鬥波圖，今場亦會見好就收，預料只會小勝而回，讓球主客和去到「-2」太多喇，寧捧2.5球入球細。

直播表

周六1:00pm 韓職 水原藍翼Vs全北汽車

無綫85台

周六4:05pm 澳職 布里斯班獅吼Vs西悉尼流浪者

無綫myTV SUPER

周六6:30pm 意甲 AC米蘭Vs森多利亞

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周六7:30pm 英超 車路士Vs西布朗

Now 621

周六8:00pm 西甲 CF格蘭納達Vs維拉利爾

Now 632

周六9:00pm 意甲 薩斯索羅Vs羅馬

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周六9:00pm 意甲 拉素Vs史柏斯亞

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周六9:00pm 意甲 阿特蘭大Vs烏甸尼斯

有線662、602台

周六10:00pm 英超 列斯聯Vs錫菲聯

Now 621

周六10:15pm 西甲 皇家馬德里Vs伊巴

Now 632

周日凌晨零時 意甲 拖連奴Vs祖雲達斯

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日0:30am 英超 李斯特城Vs曼城

Now 621、611

周日0:30am 西甲 奧沙辛拿Vs基達菲

Now 632

周日2:45am 意甲 博洛尼亞Vs國際米蘭

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日3:00am 英超 阿仙奴Vs利物浦

Now 621、611