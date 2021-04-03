好消息　2場英格蘭盃賽大戰畀球迷入場

英國嘅新冠肺炎疫情有改善，足球賽事立即受惠，安排喺倫敦溫布萊球場舉行嘅英足盃4強李斯特城對修咸頓及英聯盃決賽曼城對熱刺，將會開放部份座位畀球迷入場睇波。

據悉，4月18日英足盃4強李斯特城對修咸頓、4月25日英聯盃決賽曼城對熱刺會畀一定數目嘅球迷入場，目的係為今夏歐國盃決賽周做準備，因為倫敦溫布萊球場屬於其中1個比賽球場。

當局會向球場周邊居民或者工作人士，分配英足盃4強李斯特城對修咸頓約4000張門票，用來測試控制人流工作，但唔想有其他地區人士入場，以免令問題太複雜。

由於李斯特城、修咸頓都唔係倫敦球隊，所以賽會揀呢場做試驗，至於另1場英足盃4強，車路士對曼城，仍然要閉門比賽。

英聯盃決賽曼城對熱刺，有望畀更多球迷入場，但入場人士必須喺比賽前24小時提交新冠肺炎檢測報告，證明冇確診，先至可以入場，比賽之後仲要喺家中再接受檢測。

另外，等到5月之後，英國全國體育場地可以有更大範圍放寬，屆時上限可以畀1萬人入場，6月21日之後，甚至可以取消所有限制。