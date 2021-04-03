首循環大敗有備而來　曼城大開殺戒

踢完3輪國際賽，英超回歸即上演兩場重量級戲碼，榜首曼城周日(4日)凌晨作客李斯特城，誓報首循環大敗2比5之仇！接着壓軸大戰，阿仙奴主場鬥利物浦，兩大神鋒奧巴美揚、穆罕默德沙拿屬於近年登陸英超表現最出色嘅非洲兵，同場較量有望炮製入球騷！

曼城復仇狐狸劫數難逃

先講「雙城決」曼城鬥李斯特城，曼城首循環對「狐狸」曾大敗2比5，不過嗰場輸波，成為「藍月亮」今季由衰轉盛嘅轉捩點；經過主帥哥迪奧拿重整後防，曼城近26場豪取25勝，當中作客更加連贏14場，今次有力報回一敗之辱，曼城讓一球捧上盤。（Now 621及611台周日凌晨零時30分直播）

曼城首循環主場大敗2比5，係哥迪奧拿執教生涯首次單場失5球，不過當時正值季初，而且中堅組合仲係尼敦阿基拍艾利加西亞，二人分別因傷及離隊在即已不受重用。經過呢場慘烈敗仗，哥帥決心重整後防線，當中收購魯賓戴亞斯更成為戰績冒升嘅最大關鍵，呢名葡萄牙國腳加盟後，無論夥拍史東斯或拿樸迪都有上佳演出，令中前場可無後顧之憂放膽進攻，攻守發揮更加淋漓盡致。

李斯特城上次憑極具效率嘅反擊戰術擊潰曼城，贏得確實精彩，不過經過上次慘敗，曼城今次有備而來，李城想再照辦煮碗恐怕不易。總計聯賽及盃賽，曼城近26場豪取25勝，當中14場作客全部贏晒，就算上月初曾被曼聯終止連勝走勢，亦對信心絲毫無損，今仗有力贏波繼續向「四冠王」目標進發，讓一球照捧上盤。