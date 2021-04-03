港超聯　費蘭度起孖　東方龍獅派晉峰5蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（3日）頭場戲碼與於青衣運動場上演，地頭出擊的晉峰迎戰東方龍獅。結果靠費蘭度個人梅開二度，東方龍獅以5比0輕鬆擊敗主隊晉峰，進一步拉近與榜首的分差。

東方龍獅今仗過後，即將出戰「菁英盃」決賽，今場肯定希望以一場勝仗，谷起一班球員狀態。開賽4 分鐘，辛祖左路K角位得球後，禁區外起腳高出。8分鐘，廖億誠一己之力推入禁區，再起腳射門，可惜被東方後防擋出底線。12分鐘東方成功反客為主，盧卡斯禁區內交橫，費蘭度輕鬆射入，幫助球隊領先1球，並揭開今場入球騷序幕。19分鐘，黃偉國禁區外嘗試遠射 僅命中網側。2分鐘後，東方前場巴西幫幾位攻擊球員連續一腳傳球配合，最後費蘭度禁區內起腳，但未能考驗林駿杰。落後的晉峰，前場耐心組織攻勢，但一直未能攻入東方禁區心臟地帶，26分鐘只能再靠黃偉國禁區外左腳施射，可惜未能命中目標。29分鐘，辛祖交出直線 盧卡斯禁區內左腳施射地波中遠柱彈出。31分鐘東方再接再厲，費蘭度右路地波傳中，利馬後上趕到撞入，東方半場帶着2球優勢回更衣室。

換邊後，晉峰陣容壓前，頻頻靠廖億誠左路突破，嘗試打開東方防線缺口，可惜都無功而還，反而被東方有機可乘。50分鐘，東方後場斬上前，晉峰球員漏踢，費蘭度禁區內假動作騙過晉峰守將，換右腳睇定為東方射成3比0。大比數領先的東方，其後換入奧利華及王力威等U22小將。67分鐘，王力威左路半傳半射，辛祖近門補中，東方領先至4比0。未贏夠的東方不肯收手，76分鐘兩位U22小將精彩配合，鄭子森左路傳中，王力威禁區內撞入，東方贏到5比0。比賽後段，完全掌握場上形勢的東方，還有鄭子森和亞歷斯祖的嘗試射門，但未能再改寫比賽。最終繼聯賽首循環對碰之後，東方龍獅再派晉峰5蛋。