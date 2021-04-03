港超聯　大傷後終開齋　費蘭度喜極而泣

周六（3日）上演的「中銀人壽香港超級聯賽」頭場對決，造訪青衣運動場的東方龍獅，以5比0擊敗主隊晉峰。客軍可以輕鬆全取三分，少不了一班狀態火熱的攻擊手，其中經歷漫長等待後，終於射入加盟東方龍獅後首個入球的費蘭度，更是功不可沒，慶祝期間「費7」喜極而泣，在賽場上灑下男兒淚。

超過1年的等待，費蘭度終於再在港超聯斬獲入球。那個球迷熟悉的標誌性慶祝動作終於再現賽場，「費7」為東方攻破晉峰第一球之後，雙手舉起勝利手勢擺在雙眼前慶祝，但還未待放下手，這位加盟球隊9個月後終於射入「處子球」的攻擊手，已經抑壓不住激動情緒熱淚盈眶，對「費7」而言，那一刻就猶如如釋重負：「壓力唔係嚟自球隊、教練或其他人，係我自己畀自己嘅壓力，我清楚知道我嘅責任，知道我嘅能力係點，但有時我係唔夠弗；今日我自己感覺好好多，嗰一刻好似知道，自己終於可以做番好我份工，所以我好激動。」

費蘭度去年由傑志轉投東方龍獅，成為本地球壇一大焦點，但加盟後初期，「費7」的經歷並不平坦，上季復賽因不符合資格出戰，這位進攻好手只能在觀眾席，看着球隊捧起兩大盃賽，今季季初，再因為大傷要做手術倦勤多時，闊別近1年復出後，「費7」花盡精力和時間，希望恢復最佳狀態，卻一直與入球擦肩而過，歷盡辛酸，惟有費蘭度自己一人獨自承受，賽後他亦講到自己的感受：「過去一段時間對我嚟講真係好困難；真係要感謝上帝，我等咗呢刻好耐，球會同球迷一直支持我，今日終於可以報答番大家。」今場比賽，費蘭度上下半場各入一球，並造就隊友利馬入球，雖然認為自己仍未達最佳狀態，但「費7」表示會全力以赴，繼續幫助球隊。