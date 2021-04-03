軍兵大戰！阿仙奴利物浦狂駁火

英超「軍兵大戰」，「兵工廠」阿仙奴主場迎戰「紅軍」利物浦。雖然兩軍下周都要應付歐洲賽，不過雙方近年對賽例必鬥得燦爛，尤其「紅軍」現時仍有機會爭入前4，射手穆罕默德沙拿及迪亞高祖達均狀態火熱，作客亦會主攻搶3分，捧2.5球大最穩陣。（Now 621及611台周日凌晨3時直播）

紅軍前線個個弗

利物浦近8場聯賽輸6場，現排聯賽榜第7位已衞冕無望，不過比起4哥車路士只少5分，仍有機會爭入前4出戰來屆歐聯。「紅軍」國際賽前狀態回升，先喺歐聯16強以總比數4比0淘汰RB萊比錫，聯賽作客狼隊憑傷愈復出嘅迪亞高祖達一箭定江山全取3分，呢名葡萄牙國腳於近兩場世盃外個人獨取3球，加上穆罕默德沙拿代表埃及於非國盃對科摩羅亦有兩球進帳，既然「紅軍」中後場續有隊長佐敦軒達臣、華基爾雲迪積克、祖爾麥迪比及祖高美斯等傷兵，以攻代守先係最明智方法。

阿仙奴近年成績遠遠比不上「紅軍」，而且現排聯賽第9位，爭入前4機會較微，不過總計聯賽及盃賽，阿仙奴近5次對「紅軍」於法定時間僅1負，絕非沒還擊之力，若單計近4次聯賽交鋒，兩軍總入球全開3球或以上，預料今場唔會例外，2.5球大捧得過。