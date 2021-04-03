港超聯　傑志2球挫理文　繼續高踞榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」爭標路陷入白熱化階段，周六（3日）上演3甲大戰，由「3哥」理文於主場將軍澳運動場，「擺陣」恭候榜首的傑志。最終客軍憑安永佳和加維蘭一人一球，以2比0輕取理文，以22分鞏固其榜首位置。

兩軍今季各項賽事交鋒3次皆以和局收場，但今仗賽果關乎爭標命運，因此雙方都精銳盡出，主隊上仗「開齋」的洛迪古斯以正選姿態面對舊主；客軍新加盟的艾力士則趕及完成轉會，先列後備。

開賽初段主隊是受壓的一方，14分鐘丹恩奴域接應基爾頓角球開出頂高，未能考驗今場擔正的陳嘉豪。6分鐘後輪到理文的攻勢，金承龍開出的角球旋度十足，皮球直飛門框逼使王振鵬托出底線。

及後兩軍互有攻守，洛迪古斯26分鐘中路施放冷箭省中人，李康廉補射又告斜出。5分鐘後，艾里奧接應角球批前，可惜伏兵尾柱的加維蘭射高。

完半場前客軍獲得一次黃金機會，加維蘭直傳予安永佳第一時間施射，被陳嘉豪出迎撲走，雙方半場互無紀錄。

換邊後「黃衫軍」隨即換入鄭兆均加強進攻，惟客軍率先於54分鐘打破僵局，安永佳接應基爾頓右路罰球開出，禁區內施展頭槌，雖然陳嘉豪疑似「砸界」將球擋走，但裁判判入球成立，傑志領先1比0。

落後的主隊63分鐘憑鄭兆均右路勁射，王振鵬單手將球托出底線。4分鐘後，近兩仗均有斬獲的加維蘭接應丹恩奴域傳球右路推進，再勁抽射成2比0，67分鐘傑志再下一城。

理文換入基華尼頓後搶回不少形勢，79分鐘這名巴西鋒將左路切入熨射，再次被王振鵬拒之門外。隨後客軍換入艾力士，這亦是此子相隔3年後再次為傑志披甲。

比賽末段，理文亞哥斯達中路遠射斜出，未能為主隊拉近比數。結果理文以0比2不敵傑志，續以12分處於第3位，而客軍則取得22分，以3分之差力壓同日贏波的東方龍獅，繼續位踞榜首。