【3X3籃球賽】青中「大心臟」達泰然鐵血表現搶鏡

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周六（3日）激戰連場，先有英華書院反勝寶覺中學，報回近3年D1準決賽的一箭之仇；再有青中的港美混血兒達泰然，在加時階段展現「大心臟」擊退張振興伉儷書院，分別晉級下周二（6日）上演的8強！

九龍區老對手寶覺和英華在F組狹路相逢，前者剛擊敗聖道迦南，入局明顯較快，林嘉豪頻頻硬闖禁區得分。但英華迅速調整節奏，憑著周富謙裏外開弓，一點點縮窄分差。完場前26秒，雙方打成10：10平手，佘睿文射進關鍵罰球，並成功阻止對手「絕殺」，幫助英華以11：10反勝。這間傳統籃球名校隨後再贏聖道迦南21：7，以首名姿態出戰8強。

「好險啊！」周富謙（Billy）笑說。險的，不單單指擊敗強敵，更是克服自己的心理壓力：「背負著英華的名字，壓力真的很大，很怕輸。加上過去幾年，D1都輸給寶覺，很想藉著這場比賽告訴別人，英華可以贏到他們。」因疫情關係，英華已有一年未曾正式比賽，Billy坦言可惜：「我當初轉來英華，就是想跟隊友一起奮鬥，但過往一年我們很少見面，感覺有點迷失。」

但疫情也給Billy一個啟示：「從前光想著打波、打波，覺得可以打一輩子，但原來運動員生涯很短暫。如果我不努力讀書充實自己，以後只靠打波、教波生活，一旦封場，就會失去收入。」所以封場期間，就讀中六的他除了跑步維持狀態，也埋頭準備DSE，期望將來升讀中文大學。

另外，由港美混血兒達泰然領軍的青中面對前「兩冠王」張振興，打得非常「搏命」。手指骨裂、包紮著繃帶的達泰然完全「唔錫身」，不斷殺進籃底得分，衝搶籃板、緊迫防守樣樣做齊，讓現場觀眾和記者相當驚嘆。10分鐘過後，兩隊打和7：7，需要進入加時賽，達泰然再度挺身而出，連進兩球，以9：7告捷，連贏3場晉級8強。

展現出「大心臟」的達泰然，賽後反覆說著「很緊張、很緊張」。因為對他來說，這不只是一場比賽，更是證明自己的機會：「每當提起青中，總會想起女籃。我不想『衰畀人睇』，想打出成績，證明青中男籃也和女籃一樣，可以打到4強、決賽，甚至贏冠軍。」就讀中五的泰然，從過往的配角變成主力，他強調自己已非「細路仔」：「前年精英賽，我們第一階段已經止步。難得再有全港性比賽，我想大家看見我的進步，我已不是那個早早就被踢出局，不懂打波的細路仔。」

中學男子組8強形勢：

拔萃男書院 vs 嗇色園主辦可藝中學

漢華中學 vs 聖若瑟書院

喇沙書院 vs 英華書院

青中 vs 中華基督教會桂華山中學