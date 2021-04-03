港超聯　愉園激鬥標準流浪

周日（4日）清明節下午3時上演「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，愉園於主場深水埗運動場迎戰標準流浪。「快活谷」今季聯賽仍未嘗得勝利滋味，急需一場勝仗振奮軍心；流浪亦要搶分望打入爭標組，兩軍戰意同樣高昂，激鬥可期。（周日下午3時開賽）

愉園上仗賽和冠忠南區終止兩連敗，主教練鮑家耀笑指「好過冇」，惟不滿意球隊再次在領先下失分，盼望年輕球員能吸取教訓，增強抗壓力。羅拔奧度上仗早段就取得入球，「鮑Sir」承認其復出為球隊增強進攻籌碼，今日面對標準流浪，「鮑Sir」直言要謹慎行軍：「對方後防硬淨，球員經驗亦都佔優，希望我哋臨場發揮好啲，收窄差距。」「快活谷」7日內要應付3場賽事，鮑家耀表示全部皆十分重要，陣容安排上需要更花心思。

標準流浪目前落後天水圍飛馬3分排第5位，教練賴嘉輝形容聯賽形勢如「前有強敵，後有追兵」：「今場對愉園攞唔足3分，追上前4就再難啲，加上後面幾隊都搶到分，我哋嚟緊2、3場一定要以3分做目標。」前鋒亞加斯圖上仗傷出，惟「賴Sir」透露其傷勢不算嚴重，他和基藍馬今仗或先列席後備。

林學曦重返前線攻堅

流浪復賽後6仗僅得2球進帳，賴嘉輝指皆因前鋒輪流受傷，加上林學曦因遷就陣式改踢墮後位置，致入球量大減，今場或讓「學曦」重返前線攻堅，增強火力。