施華被逐累事輸5粒　車仔杜曹首敗

杜曹信錯人，被打爛不敗金漆招牌！車路士周六(3日)晚英超早場，重用迪姆華拿及堤亞高施華搞到大敗，前者繼續冇波入，後者上半場2黃1紅被逐，主場打少一個下以2比5不敵西布朗，爆出1000倍波膽，除咗係杜曹上車後首度輸波，仲係首次一場失5球，同之前固若金湯嘅後防判若兩隊。

杜曹繼續信任喺國際賽代表德國時門前失機嘅迪姆華拿，以佢正選掛帥，配合基斯甸普列錫及薛耶治攻堅。賽前杜曹用「溝女論」嚟為迪姆華拿解釋，認為失機係足球一部分，就正如約女仔難免會食檸檬：「添姆華拿想自己加操射波，我叫佢返屋企休息，就如你想約一個女仔出街食飯，佢唔同意，你唔可以夾硬嚟。你要做嘅係返屋企，等一等。或者，佢轉頭就打畀你。」

迪姆華拿似乎仍然要「等Call」，今場顆粒無收，車仔上半場撳住西布朗嚟攻，但著數唔算多，到27分鐘車路士禁區外得到罰球，馬高斯阿朗素主射中柱彈出，基斯甸普列錫補射入網，車仔領先1比0。

不過車仔開心唔夠2分鐘，今場復出嘅巴西中堅堤亞高施華兩黃一紅被趕出場，要踢少1個，「杜Sir」立即變陣，以安達斯基斯坦臣換走薛耶治，保持3中堅陣式，但半場前保唔住領先優勢，西布朗馬圖斯佩雷拉突破越位快腳笠死艾度亞文迪追和，補時階段車仔再輸多1粒，入波又係馬圖斯佩雷拉，呢名巴西前鋒梅開二度為西布朗反勝2比1返入更衣室。

下半場出嚟車仔諗住力追，點知壓得太前，喺4分鐘內輸兩次反擊，西布朗分別喺63及67分鐘，由哥林羅賓遜及麥巴耶戴亞尼連入2球，領先到4比1。車路士喺71分鐘由美臣蒙特追近至2比4，但補時階段哥林羅賓遜射入個人今場第2個入波，協助西布朗大勝5比2，搶得護級寶貴3分。

杜曹上任帶隊去到15場首次輸波，之前只失過2球，今場一次過失5球，多過晒之前14場，下周歐聯中立場鬥波圖，杜Sir真係要諗諗計喇。