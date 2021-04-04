熱血最強！東網4.6直播蘇黎世學界三人籃賽

餓波好耐的學界籃球員，近日終於「有波打」，多支學界勁旅於「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」一展身手，頭兩日的中學組賽事非常熱血，並且誕生了男子組及女子組的8強，如果想支持這班運動員，記得4月6日（二）中午12時，收看on.cc東網的直播，一齊感受3人籃球的魅力。

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

4月6日（二）的直播激戰連場，賽事包括小學組男子及女子季軍戰及冠軍戰，隨後上演中學組8強至決賽，大會還加設了明星賽，邀請一眾香港籃球明星球員為大家上演至激烈的賽事！明星賽陣容星光熠熠，包括現役香港隊隊長李琪、甲一得分王蔡再懃、港隊大前鋒主力方誠義、籃球界男神蘇伊俊，現役香港女籃代表任栩燕，以及前城大隊長羅凱霖。如此精彩的節目，籃球迷不容錯過！

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」

中學女子組8強形勢

英華女學校 對 青中A

匯基書院（大坑東） 對 Goal Digger

港大同學會書院 對 Little Hunter

POKOK 對 Toughness

中學男子組8強形勢：

拔萃男書院 vs 嗇色園主辦可藝中學

漢華中學 vs 聖若瑟書院

喇沙書院 vs 英華書院

青中 vs 中華基督教會桂華山中學