祖達後備上陣入2球！利物浦大炒阿仙奴

葡萄牙球星迪亞高祖達弗到爆，繼喺世界盃外圍賽搶C朗風頭之後，返到英超又做主角，佢喺周日(4日)凌晨英超大戰，扮演救世主，後備上陣個人梅開二度，協助利物浦作客以3比0大勝阿仙奴，獲得球隊今年聯賽最大勝仗。紅軍贏波後，只係落後第4位車路士2分，重燃爭入英超前4希望。

利物浦踏入2021年之後，曾經表現直插谷底，一度英超4連敗，今場作客阿仙奴，上半場陷入僵局，紅軍老將占士米拿2次射門都未能命中目標，沙迪奧文尼頭槌攻門亦無功而還。阿仙奴上半場只有1次射門，係兵工廠自2015年11月對熱刺之後，英超主場上半場最少射門嘅1場。

利物浦領隊高普喺61分鐘，用迪亞高祖達入替安德魯羅拔臣，成為賽事轉捩點，祖達後備上陣僅3分鐘，就接應阿歷山大阿諾特右路傳中頂入。

僅過4分鐘，穆罕默德沙拿把握對手加比爾馬加希斯解圍唔到，殺入禁區右路，近門窄角度射成2比0，沙拿喺英超9次對阿仙奴，累積射入7球及2次助攻。

踢到82分鐘，加比爾馬加希斯又失誤，傳波被阿歷山大阿諾特截到，後者傳中之後，沙迪奧文尼攞唔穩個波，反而造就迪亞高祖達射成3比0。

迪亞高祖達早前2場世界盃外圍賽，為葡萄牙轟入3球，依家將旺氣帶埋畀利物浦，紅軍要爭入英超前4位，以及周三(7日)凌晨歐聯8強首回合作客皇馬，都要靠晒佢。

今輪英超可以話係倫敦球會災難日，繼車路士2比5大敗於西布朗腳下後，阿仙奴又吞利物浦3蛋。