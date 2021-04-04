曼城兩蛋贈李城　哥帥發表奪冠宣言

周日(4日)凌晨英超「雙城會」，榜首曼城反客為主，憑班捷文文迪、加比爾捷西斯下半場各建一功，作客以2比0擊敗李斯特城，獲得英超作客9連勝，領隊哥迪奧拿信心爆棚，發表奪冠宣言，認為再贏多3場已經夠捧盃。

開波5分鐘，曼城曾經將皮球送入網，費蘭甸奴離門25碼射入，但球證指阿古路身處越位位置，干擾對手門將卡斯柏舒米高，判入球無效。其後曼城中場奇雲迪布尼主射罰球，可惜中楣彈出。

踢到上半場補時，李斯特城亦有1次食詐胡，第300次為李城出戰聯賽嘅占美華迪扭過門將艾達臣摩拉斯，射入空門，但同樣被吹越位。

換邊之後，曼城攻勢陸續有來，58分鐘班捷文文迪把握對手解不遠，冷靜射入打開紀錄，呢位法國左閘為曼城上陣嘅頭39場英超都冇波入，估唔到近6場英超射入2球。

踢到74分鐘，曼城透過1次美妙組織，最後由加比爾捷西斯射成2比0，呢位巴西國腳6次英超對李斯特城，合共射入5球。曼城本來有機會再入1球，但馬列斯單刀射失，幸好無礙球隊全取3分。

賽後曼城領隊哥迪奧拿發表捧盃宣言，佢話：「李斯特城係1支了不起嘅球隊，但我哋更有耐性，我相信自己嘅球員，大家都好團結，距離冠軍愈來愈近，我哋需要最少再贏3場。」

曼城現時已經拋離第2位曼聯17分，雖然「藍月亮」踢多「紅魔鬼」2場，但睇番曼城餘下7場英超對手只係列斯聯、阿士東維拉、水晶宮、車路士、紐卡素、白禮頓、愛華頓，相信阻唔到佢哋捧盃。