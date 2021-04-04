PSG輸波失榜首　尼馬食紅牌有隱情？

周六(3日)深夜法甲榜首大戰，巴黎聖日耳門(PSG)主場0比1不敵里爾，被對方搶走一哥之位。PSG球星尼馬故意推跌對手，被球證出示第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，亦係呢位巴西國腳登陸法甲後，第4次被趕出場，並爆出尼馬叫停續約工作，想重投巴塞隆拿。

賽前兩隊同分，PSG憑較多淨入球排榜首，但今場佔唔到優勢，踢到20分鐘，被里爾前鋒約拿芬大衞射破大門。

換邊之後，PSG有2次入球良機，但尼馬遠射，被門將邁治蘭撲出，踢到87分鐘，尼馬主射罰球又高出，佢可能因此老羞成怒，喺補時階段同堤亞高迪查路爭波時，先將對方撞出邊線，繼而再推跌呢位右閘，想搶先掟界外球，最終兩人各領1張黃牌，一齊兩黃變一紅被逐。PSG聯賽主場2連敗，被里爾反超前3分。

尼馬今場踢到情緒失控，可能同佢受前途問題影響有關，西班牙《阿斯報》、《每日體育報》指尼馬將於2022年約滿，但佢近期已經叫停續約工作，並聯絡巴塞隆拿高層，提出希望回巢。相信係由於美斯已經決定留效巴塞，粉碎轉投PSG嘅傳聞，令尼馬都唔想留喺法甲，希望返回巴塞同美斯合作。