倫敦災難日　寸王會用乜嘢戰術避難？

兩支倫敦勁旅車路士、阿仙奴大敗之後，周日(4日)晚英超輪到「倫敦三哥」熱刺出場，作客紐卡素，紐卡素國際賽前6場聯賽3和3負，依家只比尾3富咸多2分，降班危機愈來愈嚴重，而且主帥布魯士，早前同中場馬特列治鬧不和，好多球員同球迷都開始唔信任布魯士，士氣低落。

熱刺早前喺歐霸16強意外出局，如果想留住哈利卡尼，同孫興民等王牌球星，一定要盡全力爭入前4，攞到下屆歐聯入場券，熱刺對上6次聯賽作客紐卡素贏5次，往績佔上風，今場一於捧客勝

名家：笛子波童

直播表

周日1:00pm 日乙 山口雷法 Vs 櫪木SC

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周日5:05pm 澳職 墨爾本勝利 Vs FC悉尼

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周日7:00pm 英超 修咸頓 Vs 般尼

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周日7:30pm 德乙 漢諾威 Vs 漢堡

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周日8:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 切爾達

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周日9:05pm 英超 紐卡素 Vs 熱刺

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周日10:15pm 西甲 艾爾切 Vs 貝迪斯

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周日11:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 富咸

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周一0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 華倫西亞

ViuTV99、Now632

周一2:30am 英超 曼聯 Vs 白禮頓

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周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 馬德里體育會

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