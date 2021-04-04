倫敦災難日　寸王會用乜嘢戰術避難？

2021年04月04日 11:00
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    周日9:05pm 英超 紐卡素 Vs 熱刺 Now 621
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    兩支倫敦勁旅車路士、阿仙奴大敗之後，周日(4日)晚英超輪到「倫敦三哥」熱刺出場，作客紐卡素，紐卡素國際賽前6場聯賽3和3負，依家只比尾3富咸多2分，降班危機愈來愈嚴重，而且主帥布魯士，早前同中場馬特列治鬧不和，好多球員同球迷都開始唔信任布魯士，士氣低落。
    熱刺早前喺歐霸16強意外出局，如果想留住哈利卡尼，同孫興民等王牌球星，一定要盡全力爭入前4，攞到下屆歐聯入場券，熱刺對上6次聯賽作客紐卡素贏5次，往績佔上風，今場一於捧客勝
    名家：笛子波童
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