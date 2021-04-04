連續7場入波！賓施馬成皇馬史上第4射手

周六(3日)深夜西甲，皇家馬德里主場憑馬高阿辛斯奧、賓施馬各入1球，以2比0擊敗伊巴，取得聯賽3連勝。賓施馬近7次上陣都有波入，佢已經為「銀河艦隊」累積入咗187個聯賽入球，超越辛迪拉拿，成為皇馬史上喺西甲入波第4多嘅球員。

開波5分鐘，賓施馬就近門頂入，但因為越在先食詐胡，其後馬高阿辛斯奧射門中楣唔入，佢跟住仲有1次將皮球送入波，但又係被吹越位。直至41分鐘，馬高阿辛斯奧單刀射入，皇馬終於打開紀錄，呢位西班牙國腳連續3場入波。

換邊之後，皇馬第3次食詐胡，輪到卡斯米路入波被判無效，踢到73分鐘，賓施馬頭槌頂入，為皇馬奠定贏2比0勝局。

賓施馬近7場上陣都取得入球，合共轟入9球，亦係佢效力皇馬12年以來，首次「7連斬」，呢位33歲法國前鋒今季西甲已經有18球進帳，佢為皇馬累積入187個聯賽入球，僅次於C朗(311球)、魯爾(228球)、迪史堤芬奴(216球)。

值得一提，施丹執教皇馬以來，踢咗174場西甲入400球，賓施馬佔75球，仲多過C朗3球，兩位將帥都係法國人果然特別夾。

皇馬將於周三(7日)凌晨歐聯8強首回合主場對利物浦，就睇下賓施馬能否保持入波走勢。