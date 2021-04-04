中甲　「阿凱」友賽對「細佬」踢成2比2

新一季中甲聯賽將於本月24日開鑼，兩位香港隊代表梁諾恆（細佬）和李毅凱效力的球會，浙江隊和南通支雲日前進行了一場友賽以備戰新球季，最終兩軍踢成2比2平手，而「細佬」和「阿凱」以及南通助教吳偉超（超哥）更趁機會聚首。

為準備出戰新球季，中甲南通支雲日前赴浙江中泰基地與同級球隊浙江隊「拍跳」，其中兩位香港隊中堅李毅凱和梁諾恆更首次同場交手，「細佬」為浙江踢足90分鐘，而「阿凱」則下半場後備入替，助南通扳平2比2平手。

季初由傑志轉投南通的李毅凱受訪時表示，賽後他偕球隊助教兼前港腳吳偉超，與梁諾恆寒喧幾句並交流近況。

「阿凱」稱，近來球隊為積極備戰，友賽接近逢3日一場，自己的狀態正逐步提升。他更透露之前對北京國安、青島隊、武漢三鎮等的友賽亦有上陣，而下周三（7日）將再對上海申花。「阿凱」又指，吳偉超自他加盟以來向他分享了許多寶貴經驗，有助其融入中甲賽場。

而今季由梅州客家轉投浙江隊的梁諾恆，則認為自己迅速融入球隊：「感覺融入得幾快，希望喺短時間内同隊友建立更好默契，十分期待今個球季嘅開始。」他又大嘆，對與李毅凱和吳偉超相遇感高興，更指自己之前其實從未遇過「超哥」：「其實都係第一次真正同超哥見面同傾計，希望大家各自今年都有好嘅發展！」