拜仁勝出榜首戰　數據顯示100%捧盃

周日(4日)凌晨德甲榜首大戰，拜仁慕尼黑即使缺少養傷嘅射手羅拔利雲度夫斯基，但仍然憑哥列斯卡入波，作客以1比0擊敗第2位嘅RB萊比錫。拜仁已經拋離RB萊比錫7分，德甲史上踢到第27輪聯賽領先7分嘅榜首球隊，最終都可以奪得冠軍，拜仁可以開定香檳慶祝。

拜仁今場由祖普莫亭頂替羅拔利雲度夫斯基嘅位置，雖然鋒力受削，但中場控制力強大，踢到38分鐘，湯馬士梅拿右路回傳畀哥列斯卡後上射入，一箭定江山。

湯馬士梅拿近10場聯賽總共創造11個入球，包括射入4球及7次助攻，呢位31歲德國中場今季德甲已經貢獻15次助攻，大有機會打破自己上季創造嘅歐洲5大聯賽單季最多助攻紀錄，上季佢有21次助攻。

拜仁慕尼黑將於周四(8日)凌晨歐聯8強首回合主場對巴黎聖日耳門，湯馬士梅拿表現將舉足輕重。

雖然拜仁捧德甲奪冠在望，但教練費歷克表示，今季德甲仲有7輪賽事唔可以掉以輕心，講到羅拔利雲度夫斯基傷勢時，費歷克透露呢位波蘭國腳養傷第1星期，乜都唔可以做，之後會進行康復訓練，但唔知佢幾時可以復出。

另外，多蒙特主場1比2不敵第4位法蘭克福，艾寧夏蘭特食白果，多蒙特已經落後對方7分，想打入前4位參加下屆歐聯有難度，多蒙特將於周三(7日)凌晨歐聯8強首回合作客曼城。