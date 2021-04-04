A米祖記齊失分　國際米蘭成最大贏家

周六(3日)晚意甲，兩支前列老牌勁旅AC米蘭、祖雲達斯都和波失分，榜首國際米蘭憑盧卡古入波，作客以1比0擊敗博洛尼亞，國米現時已經拋離第2位AC米蘭8分，兼踢少1場，好大機會相隔11年後再捧意甲冠軍。

較早開波嘅AC米蘭雖然有伊巴謙莫域踢足全場，但攻門威脅有限，更於57分鐘被森多利亞嘅38歲老將加利亞雷拉射破大門。2分鐘後，森多利亞中場艾迪恩施華被逐，但A米都要等到87分鐘，先至由後備上陣嘅贊斯侯治射入扳平1比1，近4場聯賽主場都贏唔到。

至於意甲9連冠嘅祖雲達斯喺「都靈打吡」作客僅逼和護級球隊拖連奴2比2，祖記雖然由費達歷高基艾沙喺13分鐘射入先開紀錄，但係之後被拖連奴前鋒東尼沙拿比亞2次攻破防線，由領先變落後。

雖然C朗喺79分鐘近門頂入為祖記扳平，但始終無法全取3分，連續2場聯賽失分，教練派路都承認球隊犯錯太頻密。

至於壓軸出場嘅國際米蘭眼見2支死敵失分，當然要把握機會拉開領先優勢，上半場由盧卡古入波一箭定江山，呢位比利時國腳已經連續2季意甲入球「20+」，佢今季聯賽入20球及8次助攻，換言之合共創造28球，多過C朗1球，C朗入24球及3次助攻。

國米對上1次捧意甲已經係2009/10年球季，當年更成為三冠王，今季好大機會重奪失落11年嘅意甲冠軍，但教練干地表示，唔可以慶祝住，因為唔想重蹈今屆歐聯分組賽出局，功虧一簣嘅悲劇。